Leon Edwards pense qu’il a bouleversé Tyron Woodley en insultant sa «musique de merde»

Leon Edwards pense qu’il s’est mis sous la peau de l’adversaire de l’UFC London, Tyron Woodley, en insultant sa carrière musicale.

Woodley a récemment participé au MMA Show d’Ariel Helwani et a insisté sur le fait qu’il affrontait Edwards “plus personnellement” que sa défense du titre contre un autre favori du Royaume-Uni, Darren Till.

Le combat du 21 mars avait fait l’objet de discussions pendant un mois avant d’être confirmé, mais Edwards est catégorique: le retard n’a rien à voir avec lui.

“Je pense [the hold up] était plus de sa part “, a déclaré Edwards au podcast Eurobash de MMA Fighting.

«J’étais prêt à partir, il faisait des excuses pour expliquer pourquoi il ne voulait pas se battre et il ne voulait pas venir au Royaume-Uni, mais il n’avait pas le choix – ils l’ont simplement forcé à occuper cette position et maintenant ici nous sommes. Ils ont mis son dos contre le mur, maintenant il doit combattre un gars prometteur. Il a dit qu’il voulait obtenir un tir au titre, mais maintenant il est là – il va rester KO raide dans mon pays d’origine, puis après je vais aller chercher ce titre mondial. Cela a parfaitement fonctionné, tout va bien. ”

Quant aux commentaires de Woodley concernant la nature personnelle de leur affrontement, Edwards pense que l’ancien champion des poids mi-moyens a été irrité par lui en se moquant de sa carrière musicale naissante.

«J’ai sorti un mème [about his rap career] sur mon Instagram et il m’a DM et tout, puis il m’a bloqué. Il m’a bloqué et tout – il a pris ça très personnellement parce que j’ai évoqué sa musique de merde. Pour moi, tout est plaisanterie, il le prend au sérieux, mais il n’y a rien que vous puissiez faire. Il dit: «Je suis en colère maintenant» et bla, bla, bla, mais il va quand même venir et faire la même chose. Il jettera quelques coups de pied, quelques démontages, il n’y a que tant que vous pouvez faire. J’ai hâte de me battre, ça va être un bon combat », a expliqué Edwards.

Le poids welter le mieux classé a révélé que Woodley lui avait envoyé un message, décrivant sa colère à la suite du jab des médias sociaux d’Edwards.

“J’ai affiché le mème et je ne me souviens plus de quoi il s’agissait. Je l’ai supprimé et il m’a bloqué après. Je ne sais pas [the DM] était quelque chose comme, “Punk-ass, je vais te mettre KO”, et bla, bla, bla … et “Je fais plus d’argent que toi” … juste un sac de bêtises, vraiment. Je l’ai supprimé après et puis il m’a bloqué. Je pense que je suis vraiment énervé… mais c’est un rappeur de merde… tout le monde sait qu’il est merdique! Je ne comprends pas quel est le problème. ”

Il n’est peut-être pas un fan de la musique de Woodley, mais il n’exclut pas de marcher jusqu’à l’Octogone pour une de ses chansons en guise de conclusion avant de se heurter.

«Je pourrais sortir de sa musique – ça pourrait être drôle. Ce serait une bonne petite fouille de lui avant le combat! Nous verrons.”

Edwards a également reconnu que Woodley était son test le plus difficile à ce jour.

«Sur le papier, c’est mon combat le plus dur, mais nous ne le saurons pas avant d’être arrivés. J’y suis déjà allé là où je pensais que j’allais avoir un combat difficile, et je suis entré là-dedans et ça a été facile, alors on verra. Sur le papier, c’est le gars le plus accompli que j’ai combattu, mais je ne sais pas – je suis prêt pour tout ce qu’il apporte. Je sais que tout le monde regarde son dernier combat avec Usman et dit qu’il pourrait être fini ou échoué, mais je ne le crois pas. Je me prépare pour le meilleur Woodley, je me prépare pour celui qui a éliminé Robbie Lawler. ”

L’interview de Leon Edwards sur l’Eurobash de cette semaine commence à midi.