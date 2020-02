Leon Edwards pense qu’il est dans la tête de Tyron Woodley, pourrait sortir de la musique de l’ancien champion

Crédit d’image: Twitter de Leon Edwards (photographe non répertorié)

Leon Edwards sait que Tyron Woodley ne voulait pas venir à Londres et pense qu’il a été contraint de le faire. Il pense également qu’il s’est mis sous la peau de l’ancien champion.

Dans l’événement principal de l’UFC Londres le 21 mars, Woodley retournera dans l’Octogone pour la première fois depuis qu’il a perdu sa ceinture face à Kamaru Usman. Edwards, quant à lui, a été actif et est considéré comme une victoire à l’extérieur d’un tir au titre.

Pour l’Anglais, il a hâte de partager l’Octogone avec l’ancien champion et de le faire dans son pays d’origine.

“Je pense qu’il y a été forcé, il ne voulait pas venir à Londres. Il a fait toutes les excuses du livre pour expliquer pourquoi il ne voulait pas se battre », a déclaré Edwards à BJPENN.com. «Il n’avait pas le choix et c’est le seul combat qui ait du sens pour lui et l’UFC. Donc, il a été forcé et maintenant nous y voilà. Le 21 mars à Londres et ce sera une grande soirée pour les fans britanniques. »

Edwards est sur une séquence de huit victoires consécutives avec des victoires notables contre Donald Cerrone, Gunnar Nelson et Rafael dos Anjos. Pourtant, il sait qu’il n’est pas une grande star comme il pourrait l’être, mais espère qu’une victoire sur Woodley le placera finalement au sommet.

“Je me sens si. Woodley est l’un des meilleurs de tous les temps, donc je le crois », a-t-il expliqué. “Après ce combat et je réponds à toutes les questions de puis-je lutter, puis-je faire ceci, puis-je faire cela, après la victoire, les fans sauront que je suis numéro un.”

Contre Woodley, Leon Edwards est confiant qu’il lèvera la main. Il sait qu’il y a un chemin vers la victoire et considère le combat contre Rory MacDonald comme un plan de match potentiel sur la façon de battre l’ancien champion.

«Il y a plusieurs façons de le battre, il a déjà été battu. Il a été mis KO avant, il a déjà été débordé et gardé aussi longtemps que Rory l’a fait », a expliqué Edwards. «J’ai hâte d’aller là-bas et de prouver au monde à quel point je suis bon. C’est un super match et j’ai hâte. “

Edwards a confiance en lui et sait que c’est le combat le plus important de sa carrière. Il est ravi de faire la une de l’UFC London et dit qu’il a déjà pris la tête de “The Chosen Ones”.

Mais, l’Anglais n’est pas sûr si être dans la tête de Woodley aura un impact sur le combat.

“Pour sûr. Je me mets dans sa tête. Cela ne signifie pas grand-chose, se mettre dans la tête de quelqu’un ne signifie pas grand-chose », a déclaré Edwards. “J’espère donc qu’il parviendra au combat et le rendra sain et que nous pourrons avoir un bon combat.”

Comment il est entré dans la tête de Woodley est simple. Il l’a forcé à venir à Londres et, ce faisant, a exprimé ses pensées sur la musique de l’ancien champion. Il dit également qu’il peut marcher sur la chanson de Woodley pour ajouter du sel à la blessure.

«Je pourrais le faire, j’y pense», a-t-il déclaré. “Je vais jouer quelque part peut-être des séances d’entraînement ouvertes. Mais sa musique est très bonne. »

En fin de compte, Leon Edwards est confiant, mais même avec le trash-talk et la confiance, il sait combien Woodley est dangereux. Il se prépare pour le meilleur que l’ancien champion a à offrir et verra comment tout cela se déroulera dans un mois.

«Je me prépare pour le meilleur Tyron Woodley qui soit. Je suis enthousiasmé par le combat », a-t-il conclu.

Selon vous, qui gagnera le combat entre Leon Edwards et Tyron Woodley et l’UFC Londres?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 13/02/2020.