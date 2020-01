Leon Edwards présente le scénario du titre UFC «conte de fées»

Leon Edwards dit qu’il a l’assurance d’un tir au titre des poids mi-moyens s’il bat Tyron Woodley à l’UFC sur ESPN + 29 en mars. Si cela se concrétise, il dispose de deux scénarios potentiels massifs.

Edwards (18-3 MMA, 10-2 UFC) a déclaré qu’il ne regardait pas Woodley (19-4-1 MMA, 9-3-1 UFC), mais il est très confiant qu’il va éliminer l’ancien champion de l’UFC pour étendre son série de victoires à neuf combats. Il semble qu’un combat pour le titre entre Kamaru Usman et Jorge Masvidal pourrait se jouer entre-temps, et Edwards serait désireux de combattre le vainqueur.

Il est quelque peu déchiré par qui il aimerait faire face, cependant. Edwards a un boeuf en cours avec Masvidal (35-13 MMA, 12-6 UFC) résultant d’un échange physique après l’UFC sur ESPN + 5 en mars 2019 qui a vu “Gamebred” frapper le Britannique après avoir chacun remporté de grosses victoires lors de l’événement. Edwards était impatient d’avoir cet affrontement, et une ceinture sur la ligne le rendrait encore plus grand.

“Je pense que c’est probablement le plus grand combat, contre Masvidal, à cause de ce qui s’est passé entre nous dans les coulisses avec toute l’histoire que nous avons et tout le mauvais sang que nous avons”, a déclaré Edwards au MMA Junkie.

Masvidal est peut-être le plus grand combat, mais est-ce celui qu’Edwards veut le plus? «Rocky» a perdu une fois au cours des cinq dernières années, et ce fut une décision unanime d’Usman (16-1 MMA, 11-0 UFC) à l’UFC sur FOX 17 en décembre 2015. Aucun des deux n’a perdu depuis, et Edwards aime la chance non seulement de se venger d’Usman, mais aussi de prendre sa ceinture.

“Je voudrais qu’Usman ait la ceinture parce qu’il est la dernière personne à me battre”, a déclaré Edwards. «Je voudrais aller là-bas et venger la défaite contre la dernière personne à m’avoir battu, puis remporter le titre mondial en même temps. C’est un conte de fées. “

Quoi qu’il en soit, Edwards a déclaré qu’il serait satisfait de la situation. Il y a de fortes chances qu’il verra les deux hommes à un moment donné, car Edwards a déclaré que la ceinture était maintenue au chaud jusqu’à ce qu’il bat Woodley à l’UFC sur ESPN + 29 en tête d’affiche le 18 mars à l’O2 à Londres.

“Je ne pourrais pas en donner deux (explétifs), pour de vrai”, a déclaré Edwards. “Je vais voir ce qui se passe. Je serai champion quoi qu’il arrive. Je suis juste concentré sur Tyron Woodley pour Londres, en faisant une performance de classe mondiale et en l’empêchant de continuer à se battre pour le titre mondial. “

