Leon Edwards publie une déclaration sur l’UFC Londres: “Cette annulation est vraiment déchirante”

Image: @leon_edwardsmma sur Instagram

Le concurrent des poids mi-moyens de l’UFC, Leon Edwards, a publié une déclaration sur l’annulation de l’UFC à Londres, la qualifiant de «vraiment déchirante».

Le Britannique était sur le point de faire la une de l’événement face à son rival Tyron Woodley, mais aucun des deux hommes ne sera en mesure de présenter un spectacle maintenant après qu’Edwards ait été contraint de se retirer de l’événement en raison de l’épidémie de coronavirus. De nombreux autres combats sur la carte ont été annulés, et bien que l’UFC n’ait pas encore annulé l’événement, il n’a peut-être pas d’autre choix que de le faire à ce stade.

Edwards devait être à la tête de son premier événement UFC à Londres, mais il n’aura pas la chance de le faire maintenant. En écrivant sur Instagram, Edwards a exprimé sa tristesse aux fans de ne pas pouvoir concourir devant eux le week-end prochain.

Voir ce post sur Instagram

Hier soir, je me suis encore endormi avec un peu d’espoir que l’UFC de Londres continue la semaine prochaine. Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment. Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport. Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous franchissons cette étape et que nous allons de l’avant. Je suis humilié par les milliers de messages de soutien que j’ai reçus dans les heures qui ont suivi l’annonce, je vous apprécie vraiment tous et je ressens beaucoup d’amour en ce moment. J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous. S’il vous plaît, faites attention, nous réussirons tous. Rocheux

Un post partagé par Leon “Rocky” Edwards (@leon_edwardsmma) le 15 mars 2020 à 11h27 PDT

«Hier soir, je me suis encore endormi avec un peu d’espoir que l’UFC de Londres continue la semaine prochaine. Je me suis réveillé ce matin en apprenant que ce ne serait pas le cas. Nous avons travaillé avec l’UFC sur des solutions possibles pour maintenir le combat en vie, mais malheureusement avec une fenêtre de temps si courte, rien n’était viable. Mon équipe et moi-même sommes tous des pères, des maris, des fils et des frères, et nous ne pouvons pas tous quitter notre famille en ce moment. Je souhaite que nous aurions pu trouver un moyen pour les fans, je le pense vraiment », a écrit Edwards.

«Je rêve de faire la une d’une émission UFC dans mon pays d’origine depuis que j’ai commencé ce sport. Cette annulation est vraiment déchirante. Je n’ai jamais travaillé plus dur et je n’ai jamais été aussi préparé pour le plus grand moment de ma carrière. Mais je sais que le monde entier souffre en ce moment et c’est plus grand que moi, c’est plus grand que le sport. Tout ce que je peux espérer, c’est que vous restiez tous en sécurité et que vous preniez soin les uns des autres au fur et à mesure que nous franchissons cette étape et que nous progressons », a poursuivi Edwards.

«Je suis touché par les milliers de messages de soutien que j’ai reçus dans les heures qui ont suivi l’annonce, je vous apprécie vraiment tous et je ressens beaucoup d’amour en ce moment. J’attends avec impatience que cet événement soit retravaillé quand il est sûr de le faire, afin que Tyron et moi puissions présenter le spectacle que vous méritez tous.

S’il vous plaît, faites attention, nous réussirons tous.

Rocky », a conclu Leon Edwards.

Après que Leon Edwards et la plupart des autres combats ont été annulés, l’UFC devrait-il simplement aller de l’avant et annuler l’UFC London maintenant?