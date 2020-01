Leon Edwards renouvelle son contrat avec l’UFC

Leon Edwards

Welterweight Leon Edwards continuera de participer à UFC pour beaucoup plus longtemps.

Paradigm Sports Management a annoncé cet après-midi que Edwards a signé un nouveau contrat avec l’organisation. Les termes du contrat n’ont pas été dévoilés.

“Félicitations à Leon Edwards pour la signature d’un nouveau contrat avec l’UFC” dit l’en-tête. “Avec un combat stellaire à Londres et au-delà, Leon est prêt pour une grande 2020.”

Edwards affrontera l’ancien champion poids welter Tyron Woodley sur l’étoile de l’UFC Londres le 21 mars à L’O2 Arena. Le combat a été annoncé la semaine dernière.

L’Anglais de 28 ans est sur une séquence de huit victoires et n’a plus perdu depuis 2015. “Rocky” a des victoires exceptionnelles contre Rafael Dos Anjos, Donald Cerrone, Vicente Luque, entre autres. Son record est de 18-3, avec 6 victoires par KO / TKO et 3 arrivées.