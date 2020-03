Leon Edwards révèle une demande absurde de l’UFC pour sauver le combat de Tyron Woodley

Le poids welter de l’UFC, Leon Edwards, a révélé les longueurs auxquelles la promotion voulait qu’il aille pour combattre Tyron Woodley le week-end dernier.

En raison du chaos qui entoure le monde du sport grâce à l’épidémie de coronavirus, la carte UFC de Londres, prévue samedi soir dernier, a été annulée, l’UFC espérant reporter l’événement aux États-Unis.

Cela aurait exigé un effort incroyable de la part de toutes les personnes impliquées, et cela comprend la moitié de l’événement principal – Leon Edwards lui-même.

Lors d’une récente interview avec Adam Catterall de BT Sport, Edwards a dit ce qui suit à ce sujet.

“Je me suis couché samedi soir, et j’ai reçu un appel téléphonique me réveillant dimanche vers 9 heures du matin de la part de mon équipe de direction pour me dire que le combat était terminé à Londres, et vous devez vous rendre en Amérique aujourd’hui”, a déclaré Edwards. «Je me disais:« Tiens bon, quoi? Combien de temps [have I got]? ». Ils ont dit que vous aviez trois heures pour vous rendre à Heathrow et prendre l’avion depuis Heathrow avec votre équipe. J’étais comme “c’est impossible”.

«Je me disais« où vais-je voler »et ils ont dit« nous ne savons pas encore », montez dans un avion pour l’Amérique» et nous trierons cela une fois que nous y serons. Alors oui, c’était vraiment ça. Ils s’en fichaient que je revienne [with the travel ban] ils se souciaient juste de mon arrivée. »

Malgré l’improbabilité de tout cela, Leon Edwards a tenté de négocier avec l’UFC.

“Nous avons de nouveau téléphoné à l’UFC et dit que nous pouvons partir lundi ou mardi, ce qui nous donne un peu plus de temps pour essayer de trier les choses, mais ils ont dit non, vous devez partir aujourd’hui [Sunday] si tu veux le faire. “

L’UFC a annulé l’UFC Portland et l’UFC Columbus en plus de l’UFC Londres, et beaucoup se demandent si l’UFC 249 se déroulera comme prévu.

Restez à l’écoute pour d’autres mises à jour sur le calendrier de l’UFC et sur la prochaine étape pour Leon Edwards, à mesure que les détails émergeront.

