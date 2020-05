Leon Edwards s’exprime sur les coups de couteau à Birmingham: “C’est navrant de le voir”

Le poids welter de l’UFC, Leon Edwards, veut utiliser sa plate-forme pour mettre en évidence une recrudescence du crime au couteau après un week-end de violence «déchirante» dans son pays natal de Birmingham, qui a tué un homme et un adolescent se battant pour sa vie.

Dimanche, Edwards a partagé une vidéo graphique d’un coup de couteau fatal pour sensibiliser le public aux récents crimes. Il a découvert plus tard que la victime montrée dans la vidéo était l’un des cousins ​​de son meilleur ami.

“Ça devient fou, cet enfant qui a été poignardé dans cette vidéo que j’ai publiée hier, c’est en fait l’un des cousins ​​de mon meilleur ami qui a été poignardé”, a déclaré Edwards au podcast Eurobash de MMA Fighting. «Je ne l’ai découvert qu’aujourd’hui; Je ne savais même pas à ce sujet jusqu’à ce matin que c’était l’un des meilleurs cousins ​​de mon copain, alors je me disais: “Oh putain.”

“Hier seulement, il y a eu trois ou quatre coups de couteau à Birmingham, ce qui est une folie f * ckin dans un lock-out”, a-t-il ajouté.

Edwards pense qu’il est dans une “position parfaite” pour parler de la question étant donné son propre passé avec les gangs, qu’il a révélé l’été dernier dans une interview à ESPN.

«Je sens que je suis dans la position parfaite», a-t-il expliqué. «J’y suis allé et je l’ai fait, et je peux faire de mon mieux pour leur montrer une autre façon. C’est difficile, cependant. Il n’y a pas vraiment de réponse que je puisse donner pour tout arranger. Mais voir des petits enfants se faire poignarder à mort en plein jour, en lock-out, c’est navrant de le voir.

«Je l’ai posté hier juste pour l’éclairer un peu, pour permettre aux gens de voir à quel point c’est mauvais ici. Les enfants ont besoin d’aide; ils ont besoin que quelque chose se passe, parce qu’ils ferment les yeux comme tout le monde. Tu sais, [they say]”Ce sont des gangs, laissez-les faire”, ce qui n’est pas une bonne façon de voir les choses. Je fais de mon mieux pour parler aux gens que je connais à Birmingham; Je fais de mon mieux pour aider les enfants. »

Les coups de couteau récents ont rappelé au poids welter le mieux noté de ce que son avenir aurait pu être s’il n’avait pas été amené dans une salle de sport de combat par sa mère dans sa jeunesse.

“C’est fou, j’ai montré la vidéo à mon ami [of a recent stabbing] hier, et il m’a envoyé une photo de moi quand j’avais 15 ou 16 ans dans le chat de groupe. Nous étions environ cinq ou six [in the picture] et sur nous tous, quatre d’entre nous purgent actuellement des peines d’emprisonnement à perpétuité, à part moi et le gars à qui je l’ai envoyé. Les quatre autres enfants sont tous condamnés à perpétuité pour meurtre. Je suis très reconnaissante pour ce que ma mère a fait, pour moi et mon frère, pour nous montrer un autre chemin. Je suis heureux que nous y soyons restés, et maintenant ça porte ses fruits. “

Découvrez le retour de Leon Edwards à Eurobash. Cela commence à 12h00.