Leon Edwards signe un accord multi-combats avec l’UFC

Le concurrent des poids mi-moyens Leon Edwards a signé un nouvel accord avant le plus grand combat de sa carrière.

Edwards (18-3) a signé un contrat multi-combats avec l’UFC, selon un communiqué de son équipe de direction Paradigm Sports. Il devrait affronter l’ancien champion du monde Tyron Woodley dans l’événement principal de la prochaine carte de la promotion le 21 mars au 02 à Londres.

En sortant de Birmingham, en Angleterre, Edwards est devenu un prétendant au titre grâce à une séquence de huit victoires consécutives qui remonte à mai 2016. Edwards a récemment battu un autre ancien champion de l’UFC, l’ancien roi léger Rafael dos Anjos, en l’événement principal de l’UFC sur ESPN 4.

Les autres victoires remarquables d’Edwards incluent Gunnar Nelson, Donald Cerrone, Bryan Barberena et Vicente Luque. Il n’a pas perdu depuis qu’il a abandonné une décision unanime au futur (et actuel) champion poids welter de l’UFC Kamaru Usman en décembre 2015.

“Je suis ravi de signer à nouveau avec la toute première promotion MMA au monde”, a déclaré Edwards, dans un communiqué. “J’ai eu une course incroyable à l’UFC jusqu’à présent, et ce contrat sécurise ma position financière alors que je fais ma course vers le titre des poids welters en 2020.”

Usman a déclaré qu’Edwards «méritait» une revanche s’il continuait à gagner. Le joueur de 28 ans a également été impliqué dans une querelle publique notable avec le champion du “BMF” Jorge Masvidal.