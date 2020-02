Leon Edwards souhaite qu’il aurait pu combattre Darren Till à l’UFC Londres l’année dernière pour prouver qu’il est “ le meilleur au Royaume-Uni ”

Leon Edwards pense que c’est fou à quel point sa carrière et celle de Darren Till ont changé en 2019.

En mars dernier à l’UFC de Londres, Till était l’événement principal contre Jorge Masvidal tandis qu’Edwards était le co-principal contre Gunnar Nelson. Pourtant, lors de la conférence de presse, ce sont les deux Anglais qui font des va-et-vient en se bavardant. Edwards admet que c’était le combat qu’il aurait préféré avoir.

«Oui, bien sûr à l’époque. C’était le combat à faire à l’époque mais ils ont fait le Masvidal [vs. Till] combattez plutôt », a déclaré Edwards à BJPENN.com. “Bien sûr, j’aurais aimé que nous nous battions.”

Sur cette carte, Till a fini par être mis KO par Masvidal tandis qu’Edwards a battu Nelson par décision. C’est la deuxième perte consécutive d’arrêt de Till qui l’a propulsé au poids moyen. Edwards, quant à lui, a combattu Rafael dos Anjos dans son prochain combat dans un événement principal et a gagné.

Maintenant, Till est l’un des meilleurs prétendants aux poids moyens après sa victoire sur Kelvin Gastelum tandis qu’Edwards est prêt à éliminer Tyron Woodley dans le principal événement de l’UFC London cette année.

Pour Edwards, il pense que c’est fou de réfléchir à l’année et de voir combien les choses ont changé entre les deux.

«C’est fou, c’est vrai. J’étais le co-événement principal et il était l’événement principal. Maintenant, je suis l’événement principal et il n’est même pas sur la carte. C’est fou à quel point nous sommes éloignés. Il est maintenant de poids moyen et il est fou de la façon dont cela s’est déroulé », a-t-il expliqué. «Ça aurait été un grand combat. Je fais mon truc au poids welter mais je ne lui souhaite que le meilleur. “

Si les deux se sont battus l’année dernière, Edwards sait qu’il aurait levé la main et souhaite avoir cette opportunité. Il veut prouver qu’il est le meilleur combattant d’Angleterre et dit que c’était le combat pour le prouver.

«J’aurais gagné. Je suis le meilleur au Royaume-Uni donc j’aurais gagné. Écoutez, je n’ai que du respect pour lui et je ne lui souhaite que le meilleur », a-t-il déclaré.

Non seulement Leon Edwards se dit-il le meilleur combattant du Royaume-Uni à l’UFC, mais il en va de même de l’ancien champion des poids moyens, Michael Bisping. Le Temple de la renommée a récemment déclaré qu’Edwards avait le meilleur coup pour devenir le prochain champion UFC d’Angleterre et Edwards prévoit d’y parvenir cette année.

«Je respecte beaucoup Mike car il a beaucoup fait pour UK MMA. Entendre cela de Mike signifie beaucoup pour moi », a-t-il conclu. “Je serai le prochain champion du monde du Royaume-Uni et j’ai hâte que ce jour arrive.”

Selon vous, qui aurait gagné si Leon Edwards et Darren Till avaient combattu en mars dernier à l’UFC Londres?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 26/02/2020.