Leon Edwards: Tyron Woodley, «chasseur de poids», semble perdu, appelle tout le monde sauf moi

Un combat de poids welter passionnant entre Tyron Woodley et Leon Edwards a été parmi les nombreux combats qui ont été reportés en raison de COVID-19. Alors que beaucoup de ces combats ont depuis trouvé de nouveaux foyers (exemples ici et ici), celui-ci est toujours dans les limbes.

Et par le son, Woodley n’est pas intéressé par une nouvelle réservation, car les anciens champions de l’UFC Welterweight se sont concentrés sur Colby Covington et ont même commencé un nouveau boeuf avec le roi des poids moyens, Israel Adesanya.

Pour Edwards, il est étrange que “The Chosen One” ait choisi de ne pas prononcer son nom quand ils ont des affaires en suspens.

“Depuis que le combat a été reporté, il n’a pas du tout mentionné mon nom, ce que je trouve très étrange. Si je me battais avec un homme qui, selon moi, avait allumé un feu sous moi… et vous avez dit ce que vous alliez me faire, je ferais pression pour que ce combat se produise », a déclaré Edwards lors d’une conversation avec le podcast Eurobash de MMA Fighting. .

«Mais comme je l’ai dit, depuis que le combat a été annulé, il n’a plus mentionné mon nom. Il appelle des poids légers … même le champion des poids moyens qu’il appelle – je pense que l’homme est juste perdu. “

Ici, Edwards le dit, Woodley cherche peut-être une sortie du jeu de combat, c’est pourquoi il essaie apparemment de choisir des combats qui, selon lui, lui rapporteront une pièce majeure.

“Il est là-haut en âge, il a 38 ans”, a ajouté Edwards. «Il a fait une interview pour dire comment il a dépensé tout son argent… Je ne sais pas s’il essaie de mettre de l’argent sous sa ceinture avant de prendre sa retraite, mais il appelle tout le monde sauf moi, ce qui est une chose très étrange et étrange. “

Une chose que “Rocky” trouve un peu hypocrite de la part de Woodley est le fait que l’ancien champion a toujours critiqué les combattants pour être des “chasseurs d’influence”, en prononçant les noms d’autres combattants accomplis afin de voler un peu de brillance. C’est exactement ce que Edwards dit que Tyron fait en appelant un champion au-dessus de sa catégorie de poids.

“Il dit que tout le monde est à la chasse au poids, mais je pense que c’est l’un des plus grands chasseurs d’influence. Il sort et appelle le champion des poids moyens, Izzy, et appelle simplement à d’autres combats aléatoires – il me semble que c’est un chasseur d’influence », a-t-il ajouté.

“Il cherche le poids des autres en essayant de se battre avec eux, il essaie d’utiliser leur nom pour construire son nom. Je pense qu’il est perdu; il ne sait tout simplement pas où il en est maintenant ni ce qu’il veut faire. “

Selon un récent article de Woodley sur les réseaux sociaux, cependant, il affirme qu’il n’y a aucune vérité pour lui, même à distance, pour esquiver Edwards, ce qui implique qu’une nouvelle réservation contre “Rocky” n’a pas encore été proposée … pour le moment.

Puisqu’un combat contre Adesanya est peu probable et que Covington n’est plus dans son viseur, une confrontation avec Edwards pourrait encore être possible pour Woodley. Le vainqueur sera au premier rang pour affronter le vainqueur de Kamaru Usman et Jorge Masvidal, qui devrait avoir lieu plus tard cette année.