L’équipe de Figueiredo publie une déclaration sur l’échec de la réduction de poids de l’UFC Norfolk: «Les choses arrivent»

L’officiel UFC Fight Night 169 pèse (les résultats ICI) ont empiré plus tôt aujourd’hui (vendredi 28 février 2020) lorsque Deiveson Figueiredo est arrivé avec 2,5 livres de plus que la limite pour son combat pour le titre de poids mouche avec Joseph Benavidez.

En raison de la réduction de poids bâclée, Figueiredo n’est plus éligible pour remporter la couronne vacante de 125 livres et doit céder 30% de son sac à main à Benavidez, qui peut toujours capturer la ceinture avec une victoire.

De toute évidence, c’est une nouvelle écrasante pour l’événement principal de l’UFC Fight Night 169 et la division des poids mouches dans son ensemble. L’actuel champion Henry Cejudo devrait abandonner le titre samedi et laisser la place à un nouveau champion. Mais si Figueiredo arrive à vaincre Benavidez dans leur affrontement principal, la division, qui est déjà sur le bloc de coupe de l’UFC, aura toujours un titre vacant.

Figueiredo, qui n’a jamais eu cela auparavant dans sa carrière à l’UFC, a été conseillé par les médecins d’arrêter de perdre du poids après avoir éprouvé des «crampes». Le manager du Brésilien, Wallid Ismail, a publié une déclaration sur BJPenn.com offrant des détails sur la coupe finale de Figueiredo et des excuses officielles à toutes les personnes impliquées.

“Des choses arrivent. Il a décrit à son médecin ce qu’il ressentait et son médecin lui a dit d’être prudent et de ne plus perdre de poids. Il ressentait une mauvaise crampe et était nauséeux. C’était ça. Son médecin lui a conseillé d’arrêter la perte de poids », a déclaré Ismail. «Maintenant, il sait qu’il doit donner aux fans un grand spectacle pour ce combat. Il a promis aux fans un grand combat et c’est ce qu’il va faire demain. Il y aura du sang et ce sera toujours une guerre. Il veut dire merci à Benavidez pour avoir encore combattu et désolé aux fans et à l’UFC pour avoir perdu du poids. C’était un problème médical. Il n’a jamais manqué de poids de toute sa carrière avant cela et il s’excuse. “

Seul le temps nous dira si Figueiredo peut oublier sa perte de poids ratée et continuer à jouer dans le plus grand combat de sa carrière. Même s’il n’est peut-être pas éligible pour remporter le titre cette fois-ci, une victoire sur Benavidez garantira au concurrent brésilien un autre tir de l’or à l’UFC dans un avenir très proche.

L’UFC Fight Night 169 se déroulera demain soir (samedi 29 février 2020) en direct sur ESPN + depuis Chartway Arena à Norfolk, en Virginie, et mettra également en vedette un affrontement conjoint entre les prétendantes aux poids plumes féminines Felicia Spencer et Zarah Fairn dos Santos.

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup de l’ensemble de la carte de combat UFC Fight Night 169 ci-dessous, en commençant par les combats undercard ESPN + «Prelims» à 17 heures. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN + à 20 h. ET.