L’équipe de Floyd Mayweather avertit Conor McGregor de ne pas jouer avec le match revanche

LAS VEGAS – Il n’y a aucune garantie qu’un match revanche entre Floyd Mayweather et Conor McGregor se concrétisera jamais, mais si c’est le cas, l’équipe qui soutient la boxe est confiante dans une autre victoire.

Avant son retour très attendu du MMA contre Donald Cerrone samedi à l’UFC 246, McGregor a souvent exprimé son désir de rencontrer Mayweather dans le ring de boxe une fois de plus.

Le couple s’est affronté dans l’un des événements de sports de combat les plus rentables de tous les temps le 26 août 2017, avec Mayweather arrêtant l’ancien champion des poids légers et des plumes de l’UFC par TKO au 10e tour. “The Notorious” pense que quelques faux pas mineurs l’ont empêché de remporter la victoire cette nuit-là, et il pense qu’une revanche se terminerait différemment.

Le garde du corps de longue date de Mayweather et ami proche, Ray Sadeghi, se moque de cette notion. Vendredi soir, il a dit au drogué du MMA que McGregor pouvait parler tout ce qu’il voulait, mais si les deux partageaient à nouveau l’anneau, il ne pouvait pas imaginer un scénario dans lequel McGregor lèverait la main.

“Conor parle beaucoup, et une chose que nous savons, c’est qu’il parle beaucoup, et il ne le soutient pas”, a déclaré Sadeghi. “Il peut dire:” Oh, il a fait ça au début et au troisième tour. “Une chose que nous savons en tant que combattant, c’est que tout le monde commence frais et fort. Au fil des tours, il montrera les vraies couleurs de qui est le meilleur combattant et qui est le combattant le plus qualifié.

«Une chose que nous savons: Conor, vous pouvez dire ce que vous voulez dire, mais vous avez été mis KO, et vous avez eu un traumatisme crânien grave et une commotion cérébrale signalée par votre médecin. Le résultat sera-t-il le même? Je crois vraiment que personne ne peut envoyer Floyd. Personne ne peut déjouer Floyd. Son attaque et sa défense et sa technique – cet homme est juste fait pour ça.

«Son père, ses oncles sont dans ce domaine depuis des décennies, et il le fait depuis qu’il est petit. Tu peux essayer. Si ce combat se produit et que les négociations se déroulent pour que vous puissiez le mettre sur pied et que le combat se produise, vais-je adorer voir cela? Absolument. Le résultat sera-t-il le même? Je ne sais pas. Ce sera un combat très excitant, et je suis sûr que Conor sortira plus fort, mais vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur de tous les temps. “

Depuis plus de deux ans que Mayweather et McGregor ont partagé la bague, il y a eu toutes sortes de spéculations sur le fauteuil sur la façon dont le concours s’est déroulé. McGregor a eu quelques moments solides dans les premiers tours, mais au fur et à mesure que le concours avançait, Mayweather a ouvert son attaque, a repris la pression, puis a finalement trouvé une avenue pour terminer le combat.

Sadeghi a déclaré qu’il avait eu de nombreuses conversations avec Mayweather à propos de la confrontation, et sa conviction est que “Money” a essentiellement porté McGregor à un concours divertissant avant d’allumer l’interrupteur et de trouver l’arrêt.

«Si Floyd devait entrer là-bas et assommer Conor au premier ou au deuxième tour, les gens diraient:« Oh, ce combat a été réglé. C’est un taureau (explétif), Conor n’est pas un boxeur ”, a déclaré Sadeghi. «Floyd est un homme très calculé. Surtout dans ce sport, vous ne pouvez pas jouer avec Floyd. C’était prévu pour le laisser s’amuser et laisser Conor penser qu’il gagne et s’amuser un peu, puis dire: «Ça suffit, je vais vous assommer.» Ce qu’il a fait. »

Bien que Mayweather ait annoncé sa retraite de la boxe après avoir battu McGregor, un retour au combat semble être à l’horizon pour la légende invaincue de 42 ans, dont le dossier est de 50-0. Le président de l’UFC, Dana White, s’est récemment assis aux côtés de Mayweather lors d’un match Los Angeles Clippers-Boston Celtics et a déclaré que la paire était parvenue à un accord de poignée de main pour les voir faire une collaboration promotionnelle pour au moins un match de plus.

Ce combat pourrait-il être une revanche avec McGregor? Seul le temps nous le dira. Mais Sadeghi a déclaré que les négociations étaient en cours et que le monde découvrirait la suite.

“À la fin de la journée, vous pouvez dire ce que vous voulez dire, mais je sais que (McGregor) veut à nouveau combattre Floyd, et qui ne voudrait pas combattre Floyd?” Je veux dire, (explétif) », a déclaré Sadeghi. «J’espère que ce combat aura lieu. Conor est un combattant incroyable. C’est un gars debout, c’est un grand combattant, et je lui souhaite bonne chance, et j’espère qu’il réussira parce que (UFC 246) est un très grand combat pour lui.

«(Mayweather et White) ont eu une excellente conversation, et il y aura certainement de l’action. Est-ce que je sais qui il va combattre ou qui sera le prochain adversaire de Floyd Mayweather? Ce n’est pas clair. Cela dépendra de Floyd Mayweather et Dana White et de leurs négociations. »

Pour en savoir plus sur Sadeghi, regardez la vidéo ci-dessus.

