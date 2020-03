L’équipe de Jared Gordon a dû quitter la salle de sport après la visite de soldats de l’État en raison de problèmes de coronavirus

Ce qui devait être une séance d’entraînement du vendredi matin s’est transformé en une brève rencontre avec la loi pour Jared Gordon et compagnie.

Gordon se préparait à travailler au gymnase Hard Knocks 365 à Fort Lauderdale, en Floride, lorsque les autorités sont intervenues pour appliquer les récentes restrictions sur les rassemblements publics dans l’État promulguées pour faire face à la crise actuelle des coronavirus. La rencontre a été cordiale, bien que Gordon risquait une arrestation s’il avait décidé de creuser ses talons plutôt que de déménager.

“Je me suis présenté ce matin pour faire quelques garnitures ce matin et des soldats d’État sont arrivés, comme trois soldats de Fort Lauderdale”, a déclaré Gordon à MMA Fighting. «Ils ressemblaient à des soldats de l’État, ils étaient à moto et autres, et ils nous ont dit que nous devions partir. Ils disaient: «Il s’agit d’une urgence nationale, vous êtes absolument sujet à une arrestation.» Mais ils étaient gentils. Ils nous ont forcés à sortir et le bâtiment a également été partagé avec un centre d’entraînement des moissonneuses-batteuses de la NFL et le gars de la NFL a dit: «Nous ne sommes pas fermés à moins que la NFL ne dise que nous sommes fermés. , tu dois partir maintenant. »Alors ils sont partis aussi.

«Nous venons de nous rendre dans un parc local, comme un champ d’astroturf. Frappez quelques pads, faites quelques sprints, faites ce que nous pouvions, mais vous savez que ce n’est pas la même chose que d’être au gymnase, évidemment. Notre formation est pour le moins compromise. »

Le groupe de Gordon était composé de l’entraîneur Henry Hooft, du vétéran de l’UFC Michael Johnson et des détenteurs du titre du championnat ONE Aung La N Sang et Martin Nguyen. Il estime qu’il n’y avait qu’une dizaine de personnes qui tentaient de s’entraîner au gymnase, mais c’était encore plus que suffisant pour attirer l’attention des autorités locales.

Actuellement, Gordon vit à plein temps en Floride avec sa fiancée Christina. Pendant un certain temps, il a travaillé à la fois à Hard Knocks 365 et à sa filiale Sanford MMA, cette dernière salle de gym ne semblant pas affectée par les nouvelles précautions au début, car elle était située dans un établissement médical. Cependant, même cet endroit commence à rendre l’entrée plus exclusive à mesure que la situation COVID-19 dégénère.

Le monde entier étant au courant et plusieurs événements de l’UFC déjà reportés, Gordon craint que son prochain combat avec Matt Sayles prévu pour l’UFC San Diego le 16 mai ne soit en danger. Et même si ce n’est pas le cas, tous ces changements rendent son retour dans la division poids plume plus difficile.

“Il me semble que ça va empirer”, a déclaré Gordon. «New York, Californie, tout l’État a été mis sous verrouillage. Je suis censé me battre là-bas en mai et je sais que mon adversaire vit en Californie, alors comment est-il censé s’entraîner? Vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les gars soient bloqués pendant des semaines et se battent, ce n’est tout simplement pas juste.

«Je suis juste en train de suivre le rythme, en essayant de faire ce que je peux, de rester en forme. Je dois aussi réduire le poids, je descends. Quand je me suis battu à ‘55, j’ai dû réduire mon poids à ‘55, maintenant je vais à ‘45, je dois réduire ce poids supplémentaire, donc j’ai vraiment besoin de suivre un régime et de m’entraîner très dur. Je ne peux pas manquer de sessions. Je ne sais pas comment tout cela va se jouer. J’espère que ça va mieux, mais j’ai le sentiment que ça va juste empirer avant de s’améliorer. »

De retour à la maison, Gordon dit que sa mère «panique» et que son père travaille toujours dans l’entreprise de quincaillerie en gros qu’il possède. Sa fiancée Christina, une concurrente américaine Ninja Warrior, doit faire face au coffrage de son gymnase.

Gordon ne se plaint pas des mesures prises. En fait, il se prépare déjà depuis des semaines à faire face aux conséquences sociales du coronavirus.

“Quand cela a commencé, il y a environ trois semaines – je suis un peu fou, je ne dirais pas que je suis un” préparateur “mais j’ai dépensé environ 3 000 $”, a déclaré Gordon. «J’ai acheté des tonnes de fournitures, des tonnes de denrées non périssables, du Pedialyte, du Gatorade, un tas d’eau, des tonnes de nourriture. J’ai acheté des aliments pour chiens pendant des mois parce que j’ai deux chiens. J’ai acheté une arme à feu supplémentaire, une arme de poing. J’ai acheté des tonnes de munitions. J’ai d’autres armes plus grosses. J’ai acheté des tonnes de munitions pour toutes mes armes.

«Je vis en Floride, tout le monde ici a des fusils. Les choses deviennent folles en Floride. Lorsque vous entendez des choses étranges se produire, c’est toujours en Floride. J’habite dans le sud de la Floride, donc quand vous venez ici, c’est comme si ce n’était pas vraiment un État redneck, mais c’est un État redneck, et tout le monde a des armes légalement et illégalement. Je dois protéger. Mon frère vit également ici, à 10 minutes au nord de moi, il a trois enfants et il est également tout rempli. Ma future belle-mère vit ici. J’ai juste l’impression d’être l’homme, moi et mon frère, nous devons protéger notre famille. Nous sommes assez préparés, je pense. “

Comme beaucoup d’Américains, Gordon ne peut pas faire grand-chose d’autre que de s’asseoir et d’attendre pour voir comment les événements actuels se déroulent. Pour l’instant, son combat avec Sayles est en cours jusqu’à ce que Dana White dise que ce n’est pas le cas et que cela convient parfaitement à Gordon.

“Beaucoup de gens critiquent l’UFC, comme” Oh, nous ne devrions pas mettre les gens en danger “”, a déclaré Gordon. “Mais nous devons être payés. Nous devons nous battre pour gagner notre vie, donc j’espère vraiment que je vais me battre le 16 mai, donc je fais tout ce que je peux pour me battre. J’applaudis Dana White et l’UFC d’avoir fait tout leur possible pour que ces combats se produisent, mais au bout du compte, le gouvernement peut nous empêcher de le faire.

«J’espère juste que nous pourrons tous nous battre et gagner notre vie, alors nous faisons ce que nous pouvons en équipe. Nous restons tous en contact, nous avons un message de grand groupe que tous les coéquipiers sont allumés. Nous sommes tous en train de le comprendre au fur et à mesure. C’est une nouvelle frontière pour le monde entier. C’est un événement sans précédent, nous n’avons jamais vraiment fait face à quelque chose comme ça au niveau mondial, je pense que le monde entier ne sait pas vraiment ce qui va se passer ni comment cela se déroulera. Je pense que nous faisons du bon travail en tant que pays et en tant que collaboration mondiale, il semble que nous soyons — peut-être pas en avance sur la courbe — mais nous faisons ce que nous pouvons pour comprendre cela. ”