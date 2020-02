L’équipe de Paul Felder déclare que les discussions sur la retraite sont prématurées

Paul Felder était ému à la suite de sa défaite face à Dan Hooker à l’UFC sur ESPN + 26, et il reste à voir ce que l’avenir réserve à “The Irish Dragon”.

Felder (17-5 MMA, 9-5 UFC) a subi une perte de décision partagée face à Hooker (20-8 MMA, 10-4 UFC) dans la tête d’affiche de samedi au Spark Arena à Auckland, en Nouvelle-Zélande. Après la guerre de cinq rounds, Felder a eu du mal à digérer ce qui pourrait suivre.

Le concurrent léger a également une carrière florissante en tant que commentateur et analyste de l’UFC, et ce travail a été quelque chose que Felder a jonglé avec sa carrière de combattant. À 34 ans, Felder a déclaré à plusieurs reprises qu’il ne continuerait à concourir que tant qu’il se sentirait réaliste de se battre pour un titre UFC.

Après la défaite, il est apparu que le revers de Hooker le mettait dans la situation de faire face à des questions difficiles.

“Mec, j’ai un enfant de 4 ans à la maison qui me manque à chaque fois que je pars comme ça”, a déclaré Felder, retenant ses larmes lors de son entretien octogonal avec Dan Hardy. “Je ne sais pas. Mais félicitations à Dan. Je savais que c’était exactement ce dans quoi je me trouvais quand je suis venu ici en Nouvelle-Zélande. J’ai énervé ce gars, et quand tu énerves un gars talentueux comme Dan, il te l’apporte.

«Mec, c’était amusant, frère. Cinq rounds. Je ne sais pas (quelle est la prochaine), vous savez. Je reviendrai encore, je parlerai à ma famille, mais ce fut un honneur absolu de partager l’octogone pendant 25 minutes avec ce gars. “

Bien que Felder ait mis en doute son avenir au combat, ceux qui l’entourent croient qu’il en reste encore plus dans le réservoir.

“Ses commentaires sur la retraite étaient dans le moment”, a déclaré l’entraîneur-chef de Felder, Duke Roufus, au MMA Junkie, “Paul n’a pas fini.”

Le directeur de longue date de Felder, Brian Butler de SuckerPunch Entertainment, a fait écho à la déclaration de Roufus et voit plus de combats pour Felder, en particulier compte tenu de la nature quelque peu controversée du résultat.

“Paul sera de retour”, a déclaré Butler au MMA Junkie. «Il me l’a dit dans le dos. … Les émotions sont vives, mais Paul sait qu’il a gagné ce combat et ne le raccroche pas encore. »

Felder est sorti samedi soir, mais un bon contingent de téléspectateurs a vu le combat en sa faveur, dont l’un des trois juges. L’opinion publique n’amène pas Felder où il aurait été avec la victoire officielle, cependant, et maintenant il est laissé pour comprendre les choses.

“Je savais que c’était proche”, a déclaré Felder. «J’ai l’impression de l’avoir beaucoup blessé pendant le combat, mais il a été éliminé, ce qui est intelligent. Il m’a bien fait exploser. C’est peut-être pour moi. “

