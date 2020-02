L’équipe Deiveson Figueiredo publie une déclaration sur le manque de poids, dit les médecins lui ont dit d’arrêter de couper

Crédit d’image: @btsportufc sur Twitter (photographe non répertorié)

Deiveson Figueiredo cherchait à devenir le nouveau champion UFC des poids mouches samedi, mais ce ne sera plus le cas.

Dans l’événement principal de l’UFC Norfolk, Figueiredo devait affronter Joseph Benavidez pour le titre vacant des poids mouches. Vendredi matin, le Brésilien a perdu 2,5 kilos de poids et n’a pas tenté de réduire les kilos restants. Benavidez sera donc le seul à pouvoir remporter le titre de poids mouche samedi soir.

Maintenant, suite au manque de poids, le directeur de Deiveson Figueiredo, Wallid Ismail, a fourni une déclaration exclusive à BJEPNN.com sur ce qui s’est passé.

Il dit que le Brésilien a été arrêté par des médecins et ils lui ont conseillé de ne pas continuer à perdre du poids. Il s’excuse également auprès de Benavidez et de l’UFC pour avoir perdu du poids mais promet toujours un combat passionnant samedi.

“Des choses arrivent. Il a décrit à son médecin ce qu’il ressentait et son médecin lui a dit d’être prudent et de ne plus perdre de poids. Il ressentait une mauvaise crampe et était nauséeux. C’était ça. Son médecin lui a conseillé d’arrêter la perte de poids », a déclaré Ismail à BJPENN.com. «Maintenant, il sait qu’il doit donner aux fans un grand spectacle pour ce combat. Il a promis aux fans un grand combat et c’est ce qu’il va faire demain. Il y aura du sang et ce sera toujours une guerre. Il veut dire merci à Benavidez pour avoir encore combattu et désolé aux fans et à l’UFC pour avoir perdu du poids. C’était un problème médical. Il n’a jamais manqué de poids de toute sa carrière avant cela et il s’excuse. “

C’est la première fois que Deiveson Figueiredo perd du poids dans toute sa carrière de MMA comme le souligne Ismail et cela n’aurait pas pu arriver à un pire moment.

Que pensez-vous de la déclaration de l’équipe Deiveson Figueiredo sur le manque de poids?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 28/02/2020.