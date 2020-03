L’équipe fait le point sur Joanna Jedrzejczyk après l’UFC 248

Image: UFC sur Instagram

L’équipe de la candidate de l’UFC aux poids de paille Joanna Jedrzejczyk a fourni une mise à jour de sa santé après sa guerre avec Weili Zhang à l’UFC 248.

Jedrzejczyk s’est tenue au centre de l’octogone pendant 25 minutes, en se cognant contre Zhang pendant cinq rounds dans ce qui est le plus grand combat de MMA féminin de tous les temps. À la fin du combat, les juges se sont rangés du côté de Zhang en tant que vainqueur par décision partagée, mais il ne fait aucun doute que Jedrzejczyk a mené un combat incroyable malgré sa défaite sur les cartes.

Le combat était une guerre brutale entre deux combattants volontaires et Jedrzejczyk a subi un horrible hématome qui a laissé son front gravement défiguré, en plus des bosses et des ecchymoses habituelles subies lors d’un combat contre le MMA. Heureusement, et peut-être de façon surprenante, il semble qu’elle ait pu échapper au combat avec des blessures graves.

Après l’événement, l’équipe Jedrzejczyk a fourni une mise à jour de la santé de son combattant (via Ariel Helwani d’ESPN).

Joanna Jędrzejczyk was just discharged from the hospital, according to her team. No significant injuries, they said. Here she is leaving moments ago. 📷 @gldlx pic.twitter.com/y58z4EjMx5

— Ariel Helwani (@arielhelwani) March 8, 2020