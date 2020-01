L’équipe Khabib fixe les règles d’un super-combat potentiel avec Floyd Mayweather Jr.

Alors que la plupart des projecteurs d’arts martiaux mixtes (MMA) sont revenus à Conor McGregor au cours des dernières semaines, nous ne devons pas oublier l’homme qui a vaincu “Notorious” pour la dernière fois à l’intérieur de l’Octogone.

Ce serait le champion invaincu des poids légers de l’UFC, Khabib Nurmagomedov, qui a dominé McGregor à l’UFC 229 en 2018 pour remporter une victoire mémorable au quatrième tour. Cette victoire a finalement aidé à propulser Khabib dans le courant dominant du combat et à attirer l’attention dont il avait grand besoin sur sa course légendaire à l’UFC.

Une partie de l’évasion de Khabib comprenait des rumeurs d’un super-combat potentiel avec le boxeur invaincu Floyd Mayweather Jr., qui a éliminé McGregor via TKO au 10e tour lors de leur match de boxe en 2017. Bien que Khabib ne soit pas à peu près le même type d’attaquant que McGregor, Mayweather nourrissait fortement l’idée de combattre le nom le plus dominant dans les sports de combat.

Beaucoup de choses n’ont pas changé depuis ces rumeurs initiales, car Mayweather a publié deux affiches de combat sur son compte Instagram après la conclusion de la victoire de McGregor sur Donald Cerrone le week-end dernier à l’UFC 246. L’un était évidemment dirigé vers “Notorious”, mais l’autre a montré Khabib. C’est pour le moins une petite publicité, mais au moins nous savons que Mayweather a toujours «l’aigle» invaincu sur son radar.

Alors que Khabib devrait actuellement défendre son championnat des poids légers face à Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril à Brooklyn, New York, son équipe discute toujours d’une future confrontation avec “Money”. Le père de Khabib, Abdulmanap, est même allé jusqu’à lister les stipulations pour un conflit potentiel entre les deux dynamos de combat.

“Mayweather a des statistiques sur les combats de 50 victoires et zéro défaite, il est le plus grand en boxe et il veut se battre avec le même champion qui n’a pas perdu un seul combat, avec Khabib”, a déclaré Abdulmanap. Tass.ru (via BJPenn.com). «Tout va bien, mais maintenant nous avons Tony Ferguson en jeu.

“Nous avons dit il y a longtemps: finissons avec Tony, après quoi nous travaillerons avec [the team of Ukrainian boxer Vasily] Lomachenko pendant six mois, puis il y aura un combat de boxe », a-t-il ajouté. «Nous offrons n’importe quel jour n’importe où, avec une seule condition: 11 rounds en boxe et un en arts martiaux mixtes.

«Nous affronterons 11 rounds contre le meilleur boxeur, alors pourquoi ne pas faire un round selon les règles du MMA avec nous? Mais tout arrivera après Tony. »

Bien qu’il soit très peu probable que Mayweather accepte un ensemble de règles permettant à Khabib d’enrouler ses bras ressemblant à des ours autour de lui, au moins la discussion est en cours. Beaucoup pensaient que McGregor volerait la vedette ici en 2020, mais si Khabib peut verrouiller un superfight avec Mayweather quelque part, ce serait assez spectaculaire.

Que dites-vous, Maniacs? Cette règle proposée est-elle équitable pour les deux combattants?

Écoutons ça!