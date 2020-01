L’équipe Khabib Nurmagomedov promet une bataille de règles spéciales avec Floyd Mayweather

Image via @ufc sur Instagram

Le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et son équipe sont actuellement concentrés sur un combat pour le titre léger avec le meilleur concurrent Tony Ferguson, mais une fois que cela sera terminé, ils espèrent un combat avec la légende de la boxe invaincue Floyd Mayweather Jr.

Selon le patriarche Nurmagomedov Abdulmanap, l’espoir est d’avoir un combat avec Mayweather pour des règles spéciales: 11 rounds disputés selon les règles de boxe, et un seul, 12e round disputé sous l’ensemble des règles MMA.

“Mayweather a des statistiques sur les combats de 50 victoires et zéro défaite, il est le plus grand en boxe et il veut se battre avec le même champion qui n’a pas perdu un seul combat, avec Khabib”, a déclaré l’ancien Nurmagomedov à Tass.ru (via Google Traduire). «Tout va bien, mais maintenant nous avons Tony Ferguson en jeu.

“Nous avons dit il y a longtemps: finissons avec Tony, après quoi nous travaillerons avec [the team of Ukrainian boxer Vasily] Lomachenko pendant six mois, puis il y aura un combat de boxe », a ajouté Nurmagomedov. «Nous offrons n’importe quel jour n’importe où, avec une seule condition: 11 rounds en boxe et un en arts martiaux mixtes. Nous tiendrons 11 rounds contre le meilleur boxeur, alors pourquoi ne pas faire un tour selon les règles du MMA avec nous? Mais tout arrivera après Tony. »

Khabib Nurmagomedov est actuellement un parfait 28-0 en MMA. Il cherchera à s’améliorer à 29-0 contre Tony Ferguson lors de l’UFC 249 en avril à Brooklyn, New York.

Floyd Mayweather, quant à lui, a une fiche de 50-0 en tant que boxeur professionnel. Bien qu’il soit apparemment à la retraite, il taquine depuis longtemps un retour. Cela pourrait peut-être être l’occasion de le convaincre de remettre ses gants.

Que pensez-vous de ce plan de Khabib Nurmagomedov et de son équipe? Pensez-vous que Floyd Mayweather mordra? Faites-nous part de vos réflexions dans la section des commentaires ci-dessous.

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 23/01/2020.