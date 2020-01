L’équipe Khabib prête à accepter la revanche de McGregor … pour 100 millions de dollars

Selon le père et l’entraîneur-chef de Khabib, Abdulmanap Nurmagomedov, son fils est prêt à bouger légèrement sur son refus de reprendre Conor McGregor. Malheureusement, cela coûtera assez cher à l’UFC.

“Nous devons également nous venger de Conor”, a déclaré Abdulmanap à RIA Novosti. «Mais donnez-nous 100 millions de dollars. Le lendemain du combat contre Ferguson, donnez-nous ce montant et alors pourquoi ne pas vous venger? Je ne sais pas, peut-être que Dana White veut arranger ça (pour ce montant), il a besoin de ce combat. “

Dana White semble en effet vouloir vraiment mal. Avec le choix d’adversaires de McGregor jamais plus profond qu’il ne l’était samedi soir après l’UFC 246, White a clairement indiqué qu’il pensait que McGregor devrait attendre aussi longtemps pour le match revanche de Khabib. C’était, à son avis, un type de combat historique qui aurait un attrait mondial et vendrait plus de pay-per-views que Mayweather contre McGregor.

Ce qui est chanceux pour lui, car 100 millions de dollars seraient ce que Floyd Mayweather a empoché pour son rôle dans ce super-combat. Cela ne devrait pas poser de problème à l’UFC de payer le même montant à Khabib, n’est-ce pas? Bien sûr, nous plaisantons. Alors que White a également affirmé que Khabib Nurmagomedov avait gagné environ 50 millions de dollars après le combat contre McGregor, cela tient compte des opportunités financières infinies dans lesquelles il s’est engagé après le combat. La même chose est supposée lorsque McGregor dit qu’il gagnera 80 millions de dollars avec l’UFC 246.

Les numéros de sac à main de plus en plus obsolètes et inutiles divulgués pour l’UFC 229 ont fait gagner 2 millions de dollars à Khabib, et les initiés de l’industrie ont estimé qu’il avait probablement reparti avec environ 10 millions de dollars après tout. C’est beaucoup de terrain qui devra être couvert entre cela et 100 millions de dollars, à moins qu’Abdulmanap ne parle en chiffres auxiliaires trop gonflés comme White et McGregor ces jours-ci.

Quant à ce que le père de Khabib a pensé de la performance de McGregor pendant 40 secondes contre Donald Cerrone?

“Rien de surprenant, je n’ai rien vu de nouveau”, a expliqué Abdulmanap. «C’est la division de poids de 170 livres, où les combattants les plus forts sont rassemblés, quelle que soit la catégorie de poids. Par conséquent, je pense qu’absolument rien n’a changé dans ce poids, le champion actuel est resté sur le trône. »

“Le meilleur concurrent pour le titre des poids légers est Tony Ferguson”, a ajouté Nurmagomedov. «Si Conor veut prouver quelque chose au poids welter, alors il y a Kamaru Usman, Colby Covington, Jorge Masvidal – ce sont les plus grands combattants. McGregor et Cerrone dans ce poids ne sont même pas parmi les dix premiers. “