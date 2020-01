L’équipe Mayweather avertit McGregor de l’UFC 246

Conor McGregor s’intéresse à différents combats ainsi qu’aux matchs de boxe. Il n’y a pas longtemps Il a dit qu’il voulait affronter Manny Pacquiao. De plus, il a dit qu’ils avaient parlé et fait une offre. Et nous ne pouvons pas ne pas parler du match revanche avec Floyd mayweather, tant de fois mentionné par le combattant irlandais.

Et précisément sur le chemin de ce combat dans quelques heures UFC 246, L’équipe Mayweather avertit McGregor. Plus précisément, l’ami et garde du corps du boxeur invaincu à la retraite Ray Sadeghi. Cela a dit à MMA Junkie:

“Une chose que nous savons sur Conor est que Il parle beaucoup mais n’approuve pas ce qu’il dit. Dans chaque combat, tout le monde commence frais et fort, mais au fur et à mesure que les rondes passent, nous voyons qui est le meilleur.

“Conor peut parler beaucoup, mais il est devenu inconscient et a subi un grave traumatisme crânien et une commotion cérébrale, comme l’a dit son médecin. Personne ne peut battre Floyd. Le résultat serait-il le même?

Sadeghi avertit McGregor que mieux ne cherchez plus à affronter Mayweather s’il ne veut plus souffrir ce qu’il a souffert lors de son premier combat.