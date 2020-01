L’équipe Mayweather envoie un avertissement à Conor McGregor avant l’UFC 246

L’équipe Mayweather a envoyé à l’ancien adversaire Conor McGregor un avertissement avant son combat contre l’UFC 246 avec Donald Cerrone.

McGregor et Mayweather se sont affrontés dans un match de boxe à succès en août 2016, avec «Money May» victorieux au dixième round TKO.

Cela dit, l’Irlandais a eu ses moments dans le concours, surtout au début du combat. En raison de ce succès, ‘Mystic Mac’ est convaincu qu’une revanche avec Floyd Mayweather se déroulerait de manière très différente.

Cependant, les gens de l’équipe Mayweather ne partagent pas la même confiance en Conor McGregor. L’ami de longue date et garde du corps de Floyd, Ray Sadeghi, ne peut imaginer un scénario dans lequel McGregor aurait jamais levé la main contre Mayweather Jr.

“Conor parle beaucoup, et une chose que nous savons, c’est qu’il parle beaucoup, et il ne le soutient pas”, a déclaré Sadeghi à MMAJUNKIE. “Il peut dire:” Oh, il a fait ça au début et au troisième tour. “Une chose que nous savons en tant que combattant, c’est que tout le monde commence frais et fort. Au fil des tours, il montrera les vraies couleurs de qui est le meilleur combattant et qui est le combattant le plus qualifié.

«Une chose que nous savons: Conor McGregor, vous pouvez dire ce que vous voulez dire, mais vous vous êtes fait assommer et vous avez eu un traumatisme crânien grave et une commotion cérébrale signalée par votre médecin. Le résultat sera-t-il le même? Je crois vraiment que personne ne peut envoyer Floyd. Personne ne peut déjouer Floyd. Son attaque et sa défense et sa technique – cet homme est juste fait pour ça.

«Son père, ses oncles sont dans ce domaine depuis des décennies, et il le fait depuis qu’il est petit. Tu peux essayer. Si ce combat se produit et que les négociations se déroulent pour que vous puissiez le mettre sur pied et que le combat se produise, vais-je adorer voir cela? Absolument. Le résultat sera-t-il le même? Je ne sais pas. Ce sera un combat très excitant, et je suis sûr que Conor sortira plus fort, mais vous ne pouvez pas sous-estimer le meilleur de tous les temps. “

