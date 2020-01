L’équipe Nurmagomedov révèle le jour de paie requis pour le match revanche de Conor McGregor

Image via @khabib_nurmagomedov sur Instagram

Le père de Khabib Nurmagomedov, Abdulmanap Nurmagomedov, a fixé le salaire requis qu’ils devraient recevoir pour avoir une revanche contre Conor McGregor.

“The Notorious” a été battu par Nurmagomedov via une soumission au quatrième tour en octobre 2018 à l’UFC 229. Depuis lors, les fans réclament de revoir les deux carrés, mais jusqu’à présent, les étoiles doivent encore s’aligner.

Malgré cela, Abdulmanap susmentionné pense qu’un match revanche McGregor contre Nurmagomedov est possible – pour le bon prix, bien sûr.

“Nous avons également besoin de vengeance contre Conor”, a déclaré l’aîné Nurmagomedov à RIA Novosti (via MMA Mania). «Mais donnez-nous 100 millions de dollars. Le lendemain du combat contre Ferguson, donnez-nous ce montant et alors pourquoi ne pas vous venger? Je ne sais pas, peut-être que Dana White veut arranger ça (pour ce montant), il a besoin de ce combat. “

Nurmagomedov Sr.a également discuté de la performance de McGregor contre Donald Cerrone à l’UFC 246.

“Rien de surprenant, je n’ai rien vu de nouveau”, a expliqué Nurmagomedov. «C’est la division de poids de 170 livres, où les combattants les plus forts sont rassemblés, quelle que soit la catégorie de poids. Par conséquent, je pense qu’absolument rien n’a changé dans ce poids, le champion actuel est resté sur le trône. »

“Le meilleur concurrent pour le titre des poids légers est Tony Ferguson”, a ajouté Nurmagomedov. «Si Conor veut prouver quelque chose au poids welter, alors il y a Kamaru Usman, Colby Covington, Jorge Masvidal – ce sont les plus grands combattants. McGregor et Cerrone dans ce poids ne sont même pas parmi les dix premiers. “

Si le combat entre Khabib Nurmagomedov et Tony Ferguson se poursuit, McGregor devra attendre un certain temps avant de mettre la main sur “The Eagle”, et en attendant, il pourrait décider d’essayer de viser le titre des poids mi-moyens afin de devenir le premier homme à gagner des ceintures dans trois catégories de poids différentes à l’UFC.

