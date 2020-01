L’équipe UFC 246 de Conor McGregor à Las Vegas

De nombreux visages familiers entourent Conor McGregor à Las Vegas alors qu’il se prépare pour son combat des poids mi-moyens contre Donald Cerrone le 18 janvier, mais il y a aussi un certain nombre de nouveaux entraîneurs et partenaires d’entraînement qui ont été introduits dans le giron.

Étant donné que les partenaires d’entraînement les plus connus de McGregor, Artem Lobov et Peter Queally, concourent moins de 170 livres, de nouveaux corps étaient nécessaires. Alors que Lobov et Queally étaient sans aucun doute impliqués dans le camp, ils ne se sont pas rendus à Sin City dans les dernières semaines avant le combat.

En plus de former des partenaires, McGregor a également amené des entraîneurs de ses premières années en tant que boxeur amateur. McGregor a même une équipe médiatique et un DJ irlandais sur appel pour fournir la bande sonore de toutes ses sessions de formation.

Personnel d’entraîneurs

John Kavanagh a été l’homme principal dans le coin de McGregor depuis qu’il a fait ses premiers pas dans le MMA en tant que boxeur amateur adolescent prospère. Kavanagh anticipe «un chef-d’œuvre» de McGregor basé sur ce qu’il a vu lors des séances d’entraînement. Kavanagh est une ceinture noire du BJJ, un ancien combattant professionnel et l’entraîneur-chef de SBG Ireland.

Owen Roddy est une légende irlandaise du MMA et l’un des premiers combattants que McGregor a rencontré après être entré dans SBG pour la première fois. Après avoir pris sa retraite en tant que combattant professionnel, Roddy est devenu l’entraîneur à temps plein de McGregor. Il est également ceinture noire BJJ et entraîneur-chef de SBG Charlestown.

Dr Julian Dalby et Colin Byrne sont à la pointe de l’entraînement de force et de conditionnement de McGregor. Ils sont également les développeurs du programme McGregor Fast. Byrne a présenté McGregor à Dalby, un médecin expérimenté dans le cyclisme professionnel et l’haltérophilie. Byrne a ouvert la Shinobi Academy à Lagos, au Portugal, après une formation au SBG.

Sergey Pikulskiy est entraîneur-chef de lutte à SBG Irlande et entraîneur-chef à SBG Naas. Pikulskiy est le principal entraîneur de lutte de McGregor depuis qu’il a émergé sous la bannière de l’UFC. Pikulskiy a près d’une décennie d’entraînement avec son équipe nationale. Il est originaire de Moldavie, un pays avec une riche tradition de lutte.

Phil Sutcliffe Snr. et Bra Brady sont les derniers entraîneurs à être recrutés dans l’équipe McGregor. Le centre gauche de l’Irlandais remonte à sa tutelle sous le double olympien Sutcliffe, qui a été le premier entraîneur de McGregor au Crumlin Boxing Club. Brady est le bras droit de Sutcliffe au prestigieux gymnase de boxe du sud de Dublin.

Partenaires de formation

Dillon Danis n’était peut-être pas présent pendant la durée du camp UFC 246 de McGregor, mais il est sur la scène depuis l’arrivée de l’Irlandais à Vegas. Danis a été recruté pour la première fois dans le camp du favori SBG alors qu’il se préparait pour son match revanche de l’UFC 202 avec Nate Diaz.

John Michael Sheil a été un pilier au sein de SBG au cours de la dernière décennie. Sheil concourt généralement en tant que poids moyen et a été considéré comme l’un des meilleurs de la catégorie au niveau national pendant un certain nombre d’années. Shiel détient des victoires notables sur Victor Cheng et Ross Pointon.

Lee Hammond est un champion du monde en tant que combattant amateur de MMA. Le Dubliner est connu pour ses talents de soumission et est la première personne à exécuter un balayage de berimbolo en compétition MMA. Hammond a été dans les camps de l’ancien double champion depuis son adolescence.

Nikolay Grozdev est un combattant professionnel 2-0 connu pour ses compétences de lutte stellaires. Il a été formé à SBG pendant plusieurs années. 2019 a marqué sa première année dans les rangs professionnels.

Tristan Barnett est un chasseur K-1 qui s’entraîne à partir de SBG Ireland. Il a participé à une variété de sports de combat différents et a remporté des titres nationaux en kickboxing.

Jack Hamill est un combattant poids welter amateur qui s’entraîne à partir de SBG Ireland. En plus de la compétition d’arts martiaux mixtes amateurs, Hamill a également participé à la boxe amateur.

Eoin Sheridan est un combattant amateur de poids moyen et un champion irlandais de K-1. Il a représenté l’Irlande en MMA au niveau amateur, lors du récent championnat du monde à Bahreïn en novembre.

Craig Kavanagh est un boxeur amateur qui s’entraîne au Crumlin Boxing Gym sous les yeux vigilants de Phil Sutcliffe Snr. et Bra Brady. Kavanagh est quadruple champion de boxe amateur de l’Irlande.

Autres

Dave Fogarty, Graeme McDonnell et Darragh McCarthy constituent l’équipe médiatique personnelle de McGregor. Fogarty est le photographe personnel de McGregor et un combattant amateur du MMA, McDonnell était l’une des figures clés du documentaire “Notorious” et McCarthy est un cinéaste irlandais établi.

Vasile Bria est un massothérapeute moldave qui travaille avec «The Notorious» depuis sa course au titre de poids plume UFC. Aussi connu comme «Dr. Douleur »- comme baptisé McGregor – Bria a voyagé à plusieurs événements avec l’ancien champion poids plume et poids léger.

Bissett est un producteur / DJ basé à Dublin qui a été rédigé pour fournir une bande sonore pour les sessions de formation pré-UFC 246 de McGregor.