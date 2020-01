Les brillantes performances de Conor McGregor sur l’UFC 246 garantissent qu’il est toujours roi

Tout au long de la semaine de combat de l’UFC 246, Conor McGregor a semblé apprécier les enjeux élevés de son combat du samedi soir avec Donald Cerrone.

L’ancien champion des deux divisions de l’UFC était un faux pas pour devenir le dernier cliché de la star du jeu de combat qui ne pouvait pas faire de mal alors qu’il montait en flèche, pour tout gaspiller une fois arrivé.

McGregor est devenu la plus grande star de l’histoire des arts martiaux mixtes en remportant le titre UFC poids plume et poids léger au cours d’une période de 11 mois en 2015 et 2016, puis a improbablement transformé sa renommée en un énorme jour de paie pour boxer la superstar Floyd Mayweather.

Mais McGregor était à trois ans de sa dernière victoire – quelle qu’elle soit – quand il est arrivé à Las Vegas pour le combat de Cerrone avec beaucoup de bagages en remorque: d’une attaque contre son rival Khabib Nurmagomedov, qui a conduit à une action en justice, à une incident au cours duquel il a frappé un homme plus âgé dans un bar en Irlande, pour faire état d’enquêtes en cours par les autorités irlandaises sur deux agressions sexuelles présumées (qui pourraient encore le faire couler), McGregor avait fait beaucoup pour ternir son héritage.

La dernière fois à Sin City, McGregor semblait plus préoccupé par la vente de sa marque de whisky Proper Twelve que par la lutte contre Nurmagomedov, alors qu’il se faisait malmener par l’actuel champion des poids légers de l’UFC avant qu’une vilaine bagarre d’après-combat n’éclate.

La mission de McGregor cette semaine était limpide. Il devait montrer au monde qu’il avait toujours la tête dans le match. Il devait montrer qu’il respectait toujours à la fois l’entreprise et les gens qui achetaient tout, des billets au pay-per-view au whisky en passant par les t-shirts, et lui ont permis de devenir multimillionnaire.

McGregor devait se conduire comme un gentleman à l’extérieur de la cage, puis entrer dans l’octogone et afficher la même férocité et la même conduite qu’il a montrées lors de sa course à couper le souffle jusqu’au statut de double champion.

Mission accomplie.

Après une semaine au cours de laquelle McGregor s’est présenté à temps pour des conférences de presse, a félicité son adversaire tôt et souvent, et a déclaré à plusieurs reprises qu’il était concentré et heureux de revenir faire ce qu’il aimait, “The Notorious” a mis la vérité sur ses mots avec une performance vintage à T-Mobile Arena.

McGregor a roulé Cerrone avec une série de frissons d’épaule, un coup de tête parfaitement placé à la mâchoire et un essaim de coups de poing. Le temps de l’arrêt TKO était de 40 secondes, à la grande approbation d’une foule pro-McGregor délirante.

Ne vous y trompez pas: McGregor n’avait pas seulement besoin d’une victoire ici. Il devait faire une déclaration.

Une victoire terne aurait intensifié les discussions sur les meilleurs jours de McGregor derrière lui. Une perte aurait été désastreuse pour son pouvoir d’attraction.

Au lieu de cela, McGregor ressemblait au combattant qu’il était, avec une frappe aiguë et un sens du requin pour le sang. Non seulement McGregor est de retour, mais les combinaisons au-dessus du président de l’UFC Dana White dans Endeavor C-suite, qui ne combattent pas les fans et ne connaissent l’UFC que comme leur vache à lait, peuvent pousser un soupir de soulagement en sachant qu’elles peuvent compter sur le McGregor train de sauce dans un avenir prévisible.

Si McGregor peut garder la tête droite, c’est.

Nous ne savons pas ce qui arrivera des enquêtes sur les agressions sexuelles. Quoi qu’il en soit, McGregor doit continuer à éviter les ennuis. Sans aucun doute, certains des vieux fanfarons qui ont fait de lui une étoile transcendante reviendront, et ça va. Mais il doit continuer de montrer qu’il est tout à fait professionnel quand cela compte.

«Mon entraîneur (John Kavanagh) a toujours dit le pire cauchemar pour un entraîneur, j’ai tout accompli. Le pire cauchemar pour l’entraîneur est un étudiant qui réussit tout – l’argent, la renommée, les ceintures, tout cela », a déclaré McGregor lors de la conférence de presse d’après-combat. «Que me motiver alors? J’ai dû passer par là et puis revenir pour l’amour comme si je l’avais fait en premier lieu.

“Pour l’amour.”

McGregor ressemblait certainement à quelqu’un qui aime ce qu’il fait en roulant sur Cerrone, et maintenant tout se résume à trouver l’intersection de la voie que McGregor veut prendre, et celle qui fera de l’UFC le plus d’argent.

White a laissé entendre fortement qu’il voulait que McGregor reprenne Nurmagomedov. Jorge Masvidal a semblé pousser Nate Diaz à sortir de la “lutte amusante” avec sa victoire “BMF” à l’UFC 244, mais McGregor, qui était par ailleurs sans engagement sur les prochains ennemis potentiels, s’est excité quand on lui a demandé lors de la conférence de presse de la perspective d’un combat de trilogie avec Diaz.

