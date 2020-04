Les chances pour le spectacle de l’UFC du 9 mai incluent le pari d’annulation, Tony Ferguson contre Justin Gaethje

La balle UFC se rapprochant de nouveau, les cotes sont de retour.

Les premières lignes ont été dévoilées pour l’événement à la carte prévu pour l’UFC le 9 mai, qui devrait comporter trois combats pour le titre: une tête d’affiche provisoire du championnat entre Tony Ferguson et Justin Gaethje; une inclinaison du titre des poids coq entre le champion Henry Cejudo et l’ancien double champion Dominick Cruz; et un combat pour le titre poids plume entre la championne Amanda Nunes et Felicia Spencer.

Le site de paris SportsBetting.ag a également affiché des cotes pour savoir si l’événement – répertorié comme UFC 250 – aura même lieu. Cette émission est la première de l’UFC depuis le report indéfini de plusieurs événements, dont trois en mars et l’UFC 249 PPV, au milieu des retombées de la pandémie de coronavirus. L’UFC 249 devait à l’origine être titré par Ferguson et Khabib Nurmagomedov.

En ce qui concerne l’événement, «Non» est actuellement un favori 2-1. Cela correspond à une probabilité implicite de 40% que l’UFC 250 se produise comme prévu.

Nunes, championne en deux divisions défendant son titre poids plume pour la première fois, est le plus grand favori répertorié à -430, tandis que Cejudo est un peu plus élevé qu’un favori 2-1 sur Cruz.

Voir la liste complète des cotes pour l’événement UFC du 9 mai ci-dessous:

L’UFC 250 aura-t-il lieu le 9 mai 2020?

Oui +150

Non -200

Cotes

Tony Ferguson -175

Justin Gaethje +150

Henry Cejudo -225

Dominick Cruz +190

Amanda Nunes -430

Felicia Spencer +330

Francis Ngannou -275

Jairzinho Rozenstruik +235

Jeremy Stephens +205

Calvin Kattar -240

Donald «Cowboy» Cerrone +130

Anthony Pettis -150

Greg Hardy -180

Yorgan De Castro +155

Aleksei Oleinik +260

Fabricio Werdum -310

Carla Esparza -135

Michelle Waterson +115

Ronaldo “Jacare” Souza -145

Salle Uriah +125

Vicente Luque -250

Prix ​​Niko +210

Charles Rosa +165

Bryce Mitchell -190