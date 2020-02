Les chiffres de la télévision du week-end de Bellator en hausse par rapport à la fin de 2019

Bellator a ouvert sa saison de télévision 2020 au cours du week-end avec deux événements non majeurs sur Paramount.

Les nombres pour les deux spectacles étaient en hausse par rapport au niveau que des événements similaires faisaient depuis l’été dernier.

L’émission du vendredi soir, de Thackervlle, Okla., A fait 296 000 téléspectateurs. Il a été titré par Yaroslov Amasov, invaincu, passant à 23-0 avec une victoire par décision sur l’ancien triple champion de lutte de la Division I de la NCAA, Ed Ruth. Il a également présenté l’un des plus gros bouleversements de la télévision ces dernières années lorsque Timothy Johnson a éliminé le Tyrell Fortune, un poids lourd invaincu au premier tour.

L’émission du samedi, un événement enregistré de Dublin, en Irlande, a fait 310 000 téléspectateurs avec un événement principal de Brent Primus sur Chris Bungard. Il a également présenté l’ancien combattant de l’UFC et Bare Knuckle Bec Rawlings remportant une décision sur Elini Kallionidou,

Le nombre était encore plus impressionnant étant donné que le combat Tyson Fury contre Deontay Wilder était le grand événement de samedi soir, bien que faire un si grand nombre pour une émission enregistrée qui ne comportait aucun nom de chapiteau pourrait donner un argument que le combat n’était pas un grand négatif, même avec la boxe à la télévision en tête-à-tête ..

Ce nombre est à l’extrémité supérieure de ce que les émissions Paramount de la société ont fait. La société n’a pas dépassé 314 000 téléspectateurs pour une émission de télévision au cours des sept mois précédents.

L’émission enregistrée samedi est allée à l’encontre de la boxe en direct sur ESPN 2 et FS 1, qui ont fait respectivement 862 000 et 441 000 téléspectateurs, alors que les deux réseaux ont diffusé l’entrée en jeu de Fury vs Wilder de Las Vegas, qui a fait une porte de 16,9 millions de dollars, ce qui en a fait le combat de championnat de boxe poids lourd le plus rentable de tous les temps.