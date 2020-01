Les combattants chinois surveillent l’épidémie de coronavirus avant les combats à venir de l’UFC

L’épidémie de coronavirus qui s’est propagée dans plusieurs villes de Chine avec des dizaines de morts pourrait forcer un changement de plan pour les combattants de l’UFC.

Vendredi dernier, les célébrations ont commencé pour la fête la plus importante de Chine, le réveillon du Nouvel An lunaire, mais c’est un scénario différent dans les rues aujourd’hui. Avec plusieurs villes fermées à clé sur ordre du gouvernement, la population craint de quitter ses maisons.

Weili Zhang, championne des poids-paille de l’entreprise, défend son or à l’UFC contre Joanna Jedrzejczyk le 7 mars à Las Vegas. Jingliang Li est également en compétition cette nuit-là, affrontant Neil Magny, tandis que Xiaonan Yan se rend à Auckland pour combattre Karolina Kowalkiewicz le 22 février.

Le trio de combattants de l’UFC s’entraîne dans différents gymnases de Pékin, une ville qui n’a à ce jour aucun cas confirmé de coronavirus. Mais ils pourraient toujours être affectés de différentes manières.

Ruy Menezes, qui forme Li et Yan à China Top Team à Pékin, a déclaré à MMA Fighting que le plan actuel était de se rendre à Auckland le 15 février, une semaine avant le combat de Xiaonan, puis de se rendre directement à Las Vegas pour la nomination de Li à l’UFC. 248.

Zhang co-titre la carte du 7 mars contre Joanna Jedrzejczyk, et son équipe est convaincue qu’ils n’auront aucun problème avant de se rendre aux États-Unis.

“Weili et son camp n’ont pas été affectés du tout et ont toujours gardé un cercle assez serré”, a déclaré le manager de Zhang, Brian Butler, à Damon Martin du MMA Fighting. “Elle a le meilleur camp de sa carrière jusqu’à présent.”

Top Rank avait un événement de boxe prévu le 1er février à Haikou, en Chine, avec le champion poids welter Jose Ramirez mettant son titre en jeu contre Viktor Postol dans l’événement principal. Mais la promotion a récemment annoncé l’annulation de la totalité de la carte.

La salle de sport de Menezes sera fermée jusqu’au 1er février pour les vacances du Nouvel An, et seuls les athlètes qui ont actuellement des combats réservés vont s’y entraîner, ce qui inclut ONE Championship poids mouche Getu Hexi, qui combat Adrian Mattheis à Singapour le 28 février.

“Nous voyagerons plus tôt en Nouvelle-Zélande si (le virus) vient à Pékin, mais je ne pense pas que ce sera nécessaire”, a déclaré Menezes. «Nous ne le ferons que si le pire se produit, et je ne sais même pas si la Nouvelle-Zélande autoriserait les Chinois à entrer dans ce cas. Mais je ne pense pas que cela se produira car le gouvernement chinois a déjà les villes qui font face à ce problème lors du verrouillage.

«Je vais au gymnase le matin et je rentre chez moi. La vie continue, mais nous faisons attention. J’ai averti mes élèves de jiu-jitsu que si quelqu’un tousse ou a de la fièvre, un rhume ou des maux de tête, ne venez pas au gymnase lorsque je le rouvrirai, car je ne les laisserai pas entrer. “