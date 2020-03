Les combattants de l’UFC 250 ont peur de s’entraîner et craignent d’infecter leur famille

Presque toutes les grandes organisations sportives ont fermé leurs portes face à la pandémie de coronavirus qui évolue rapidement. Toutes les grandes organisations sportives, à l’exception de l’UFC, qui continue d’insister sur le fait que l’UFC 249 tombera sous une forme ou une autre le 18 avril, les verrues d’inquiétude soient damnées.

Mais j’ai l’impression que trop d’accent a été mis sur l’UFC 249. Il vaut la peine de prendre un moment pour noter que l’UFC 250 se poursuit également à Sao Paulo, au Brésil, le 9 mai. Il n’y a pas de super-combat incontournable ancrant celui-ci qui me fait penser que nous devons pousser cet événement à l’existence, que les risques et les conséquences soient damnés. L’UFC s’est déjà penché en arrière et a porté un coup à leur légitimité en réservant Henry Cejudo contre Jose Aldo en premier lieu. Amanda Nunes défend sa ceinture poids plume contre un combattant de 1-1 à l’UFC. Rien ne crie «essentiel» ici.

Quoi qu’il en soit, l’événement se produira à moins d’un arrêt complet de Sao Paulo, ce qui, comme nous l’avons vu, n’est pas si tiré par les cheveux. Jusque-là, les combattants qui se disputeront à l’UFC 250 sont coincés à essayer de s’entraîner lors d’un verrouillage qui a fermé la plupart des gymnases du monde entier. L’événement aura-t-il lieu? Sera-t-il annulé à la dernière seconde? Seront-ils payés en cas d’annulation?

Ces préoccupations ne concernent même pas COVID-19 lui-même. Taux de mortalité de 1%. Taux d’hospitalisation de 15%. Se répandant comme une traînée de poudre dans la population générale. Les combattants ne sont pas seulement inquiets de l’attraper eux-mêmes, ils sont inquiets de le transmettre à leurs proches et aux membres de leur famille, dont certains peuvent être des candidats à plus haut risque de développer des symptômes graves. Mais ne me croyez pas sur parole. Découvrez quelques citations des combattants eux-mêmes alors qu’ils traversent cette situation incertaine et dangereuse.

“Ceux qui ont un combat réservé essaient de maintenir l’entraînement à un niveau élevé tout en essayant de prendre soin d’eux-mêmes et de gérer la panique de leurs proches”, a déclaré Beth Correia à Guilherme Cruz du MMA Fighting. «Ma famille est très inquiète… J’ai besoin de m’entraîner au plus haut niveau et d’avoir des contacts avec d’autres personnes. Je pense donc qu’il devrait être reporté jusqu’à ce que la situation s’améliore. Ça ne peut pas être à Sao Paulo. Sao Paulo est l’État le plus touché, 90% des décès s’y produisent, donc à mon avis, nous devons nous protéger. La santé passe avant tout. »

«Nous devons former le MMA, et la formation au jiu-jitsu et au grappling est assez compliquée car il y a beaucoup de contacts. Nous avons vraiment peur. Et puis vous rentrez chez vous et votre famille s’inquiète. »

La situation du premier combattant de l’UFC, Carlos Felipe, est également loin d’être idéale:

Felipe n’a pas son entraîneur-chef Edilson Teixeira à ses côtés car il “a un jeune enfant et une mère âgée à la maison et il ne risque pas sa famille pour entraîner”.

“Tout le monde a les mains liées”, a déclaré Felipe. «J’ai essayé de garder mon corps actif et de m’entraîner à la maison ces derniers jours, surtout parce qu’il est difficile de trouver un parent qui s’entraîne dans des moments comme ceux-ci. Les gens paniquent et suivent les directives, donc presque tous les gymnases ont fermé. Nous faisons ce que nous pouvons. “

“La situation à Sao Paulo est horrible, il est difficile de savoir quelle décision ils prendront”, a déclaré le poids lourd brésilien Augusto Sakai à MMA Fighting. «J’espère pour le mieux que l’événement se produise avec des fans dans l’arène. Je reste positif. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il est difficile de rester concentré sur toutes les nouvelles et tout ce qui se passe dans le monde, mais j’essaie de rester positif et de ne pas laisser les mauvaises nouvelles prendre le dessus. “

«Si l’UFC offrait aux combattants une partie de leur sac pour rester à la maison, je prendrais certainement mieux soin de moi. Je ne peux pas dire parce que cela ne s’est pas produit, mais je ne pense pas que j’arrêterais de m’entraîner, mais je resterais actif dans ma maison et je suivrais la quarantaine. Ce serait formidable, mais puisque ce n’est pas le cas… »

Toute cette histoire de coronavirus a vraiment mis en évidence un manque de moralité dans la façon dont de nombreuses entreprises traitent leurs travailleurs. Dana White parle un grand jeu de faire cela pour un pays qui a besoin de distraction, et parce que «les combattants veulent se battre». Mais au-delà de cette rhétorique est une vérité indéniable: au lieu de prendre soin de ses athlètes, l’UFC les met, eux et leurs membres de la famille à risque.