Les combattants de l’UFC 250 trouvent des moyens de s’entraîner malgré le verrouillage: «Cela devrait être reporté»

L’UFC essaie de faire avancer les choses au milieu d’une pandémie mondiale de coronavirus, mais d’autres événements pourraient être forcés de changer les dates ou les lieux. L’UFC 249 devrait toujours descendre le 18 avril dans un lieu inconnu, mais l’émission de télévision à la carte suivante est toujours prévue pour Sao Paulo.

La ville la plus peuplée de l’hémisphère sud a organisé huit événements UFC Fight Night dans le passé, et l’État a enregistré 1 406 des 3 904 cas de coronavirus au Brésil selon les chiffres officiels de samedi soir. Ce nombre serait encore plus élevé si le gouvernement effectuait davantage de tests.

Les trois quarts des décès (86 sur 117) causés par le coronavirus au Brésil sont survenus à Sao Paulo, doublant le taux de mortalité national à 6,1% dans l’état.

Selon un rapport de The Intercept, l’Agence brésilienne de renseignement a informé le président Jair Bolsonaro la semaine dernière qu’elle prévoyait plus de 5500 décès dus à l’épidémie de coronavirus d’ici le 6 avril, tandis que Bolsonaro a officiellement rejeté la pandémie comme une «petite grippe» et insisté pour mettre fin verrouillages.

Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, a déterminé une quarantaine au moins jusqu’au 7 avril, fermant les parcs et toutes les entreprises non essentielles. D’autres villes à travers le pays imposent des mesures de quarantaine similaires, forçant les combattants de l’UFC 250 à adapter leurs routines d’entraînement pour l’événement.

L’UFC surveille actuellement la situation à Sao Paulo, ainsi que dans d’autres villes prévues pour accueillir de futures cartes, et mettra à jour les fans et les médias sur le statut de ces événements à l’avenir, a déclaré un responsable au MMA Fighting. Les billets ne sont pas encore en vente.

Nova Uniao est maintenant fermé, forçant la vedette de l’UFC 250, Jose Aldo, à s’entraîner à la maison avec sa femme pour son combat pour le titre des poids coq avec Henry Cejudo. Amanda Nunes, qui vit en Floride, ne peut pas non plus s’entraîner comme elle le faisait pour sa défense du titre poids plume contre Felicia Spencer après la fermeture de l’American Top Team.

Ketlen Vieira, une coéquipière d’Aldo à Rio de Janeiro, s’entraîne également au domicile de sa mère à Manaus pour son combat avec Marion Reneau pour la même carte. Elle n’est pas d’accord avec la plupart de ses camarades combattants et défend que la société reporte l’événement.

“Comment vais-je combattre un adversaire super dur si je ne m’entraîne pas, si je fais juste un entraînement léger à la maison, en sautant sur des cordes et en faisant des combinaisons?”, A déclaré Vieira, qui s’entraîne actuellement avec sa femme Giu. ” pas la (bonne) formation pour quelqu’un qui va se battre à l’UFC, non? “

“Tout a changé”, a déclaré Bethe Correia, une ancienne prétendante au titre de 135 livres qui doit rencontrer Pannie Kianzad au gymnase d’Ibirapuera dans six semaines. «Non seulement pour les athlètes, mais tout le monde dans le monde a assez peur. Ceux qui ont un combat réservé essaient de maintenir la formation à un niveau élevé tout en essayant de prendre soin d’eux-mêmes et de gérer la panique de leurs proches. Ma famille est très inquiète. »

«Pas seulement à l’UFC. J’ai besoin de m’entraîner au plus haut niveau et d’avoir des contacts avec d’autres personnes. Je pense donc qu’il devrait être reporté jusqu’à ce que la situation s’améliore. Ça ne peut pas être à Sao Paulo. Sao Paulo est l’État le plus touché, 90% des décès s’y produisent, donc à mon avis, nous devons nous protéger. La santé passe avant tout. »

Antonio Rogerio Nogueira a un affrontement de trilogie avec Mauricio Rua réservé pour le 9 mai, qui se trouve être son combat pour la retraite, et a la chance de posséder une grande salle de gym à quelques kilomètres de sa maison, et l’ouvre juste pour qu’il puisse s’entraîner pendant la confinement. Cependant, il n’a pas été facile de trouver quelqu’un qui était prêt à sortir pendant une pandémie.

“J’ai trouvé un partenaire d’entraînement qui était courageux pour s’entraîner avec moi”, a déclaré Nogueira, “mais il est difficile de rester en quarantaine lorsque vous avez un combat réservé, non? C’était difficile (de trouver un partenaire de formation) car tout le monde doit respecter la quarantaine. Je le respecte aussi. Notre salle de gym est fermée, mais j’ai ouvert pour que j’y aille m’entraîner. »

L’entraînement à domicile rappelle à «Minotouro» ses premiers jours de jiu-jitsu.

“Je me souviens du premier tournoi que j’ai disputé à Bahia, je ne pouvais pas me permettre de payer des frais de gym pour m’entraîner”, a-t-il déclaré. «J’ai donc attendu que mon frère (Antonio Rodrigo Nogueira) rentre à la maison et nous nous sommes entraînés sur un matelas, lui avons demandé de m’enseigner quelques positions. Les gens s’adaptent maintenant, s’entraînent à la maison. »

Le nouveau venu de l’UFC, Carlos Felipe, qui affronte le poids lourd Sergey Spivak lors d’un combat préliminaire, a décidé de quitter sa ville natale, où il partageait une maison avec son frère et sa mère, pour rester à Salvador pendant les prochaines semaines. Sa mère travaille comme infirmière, il a donc choisi de quitter la ville et d’éviter le risque d’infection.

“Boi” est actuellement isolé dans un appartement et s’entraîne dans un gymnase local qui ne s’ouvre qu’aux athlètes qui ont actuellement un combat réservé, c’est-à-dire lui et trois autres personnes. Felipe n’a pas son entraîneur-chef Edilson Teixeira à ses côtés car il “a un jeune enfant et une mère âgée à la maison et il ne risque pas sa famille pour entraîner”.

“Tout le monde a les mains liées”, a déclaré Felipe. «J’ai essayé de garder mon corps actif et de m’entraîner à la maison ces derniers jours, surtout parce qu’il est difficile de trouver un parent qui s’entraîne dans des moments comme ceux-ci. Les gens paniquent et suivent les directives, donc presque tous les gymnases ont fermé. Nous faisons ce que nous pouvons. “

Vieira essaie également de faire ce que nous pouvons et s’entraîne à la maison, mais elle est réaliste: partager l’Octogone avec un adversaire de haut niveau sans préparation adéquate est loin d’être idéal.

“Ce n’est pas une séance d’entraînement qui nous fait nous sentir prêts pour un combat”, a déclaré Vieira. «Je ne suis pas prêt à me battre avec cette formation ici. C’est juste pour rester actif, un peu de cardio, pour transpirer et ne pas grossir. “

Vieira était sur le point de gagner un coup au championnat des poids coq UFC après des victoires sur Sara McMann et Cat Zingano en 2017 et 2018, mais une grave blessure au genou l’a gardée à l’écart pendant 19 mois. Cherchant à rebondir après la première défaite de sa carrière, un coup de grâce au premier tour à Irene Aldana en décembre, Vieira pèse ses options. Pourtant, en tant qu’entrepreneurs indépendants, appuyer sur la gâchette et se retirer d’un combat contre le MMA est une décision difficile.

“Beaucoup de gens ne savent pas que nous ne sommes payés que lorsque nous nous battons”, a déclaré Vieira. “Coronavirus ou non, si nous nous blessons, vous ne serez payé que si vous vous battez, donc c’est très difficile. Je venais d’une blessure qui m’a empêché de rester près de deux ans, et maintenant je suis revenu avec un combat et je me préparais à me battre au moins trois fois cette année, mais cela s’est produit. Cela affecte non seulement les athlètes, mais tout le monde dans le monde est dans une situation difficile. »

Rester positif

Incapable de soulever des poids avec les gymnases fermés, Felipe monte et descend les escaliers de son immeuble pour rester en forme. Puisqu’il avait été initialement réservé pour faire ses débuts le 28 mars, mais que son combat avait été annulé en raison de problèmes de visa, Boi pense qu’il sera en parfait état en mai.

“Vous faites tout cela sans savoir s’il y aura ou non un combat”, a-t-il dit. «Nous devons être prêts en cas de combat, personne ne veut savoir si vous avez été mis en quarantaine ou non. Vous devez trouver un moyen et être prêt. Par exemple, je dois me battre à l’UFC de Sao Paulo le 9 mai… Cela pourrait ne pas se produire, mais disons que cela se produit, je dois être prêt. »

La situation est la même pour son compatriote poids lourd brésilien Augusto Sakai, qui semble aller 4-0 dans l’Octogone contre Blagoy Ivanov. Sakai essaie de rester à l’écart des nouvelles et de s’entraîner à la maison et de courir dans les rues de Curitiba au cas où l’UFC 250 se déroulerait vraiment comme prévu, mais admet “il est difficile de rester concentré”.

“La situation à Sao Paulo est horrible, il est difficile de savoir quelle décision ils prendront”, a déclaré Sakai. «J’espère pour le mieux que l’événement se produise avec des fans dans l’arène. Je reste positif. Nous verrons ce qui se passera dans les prochaines semaines. Il est difficile de rester concentré sur toutes les nouvelles et tout ce qui se passe dans le monde, mais j’essaie de rester positif et de ne pas laisser les mauvaises nouvelles prendre le dessus. “

“Nous devons former le MMA, et la formation au jiu-jitsu et au grappling est assez compliquée car il y a beaucoup de contacts”, a déclaré Bethe Correia. «Nous avons vraiment peur. Et puis vous rentrez chez vous et votre famille s’inquiète. Beaucoup de gens ne veulent pas s’entraîner, donc nous faisons ce que nous pouvons. Les gymnases sont fermés, nous improvisons du mieux que nous pouvons, mais nous sommes des combattants et nous voulons nous battre, nous voulons nous entraîner. “

Avec les gymnases fermés et de nombreux coéquipiers “effrayés” de trouver d’autres façons de se rencontrer et de s’entraîner, Correia a déclaré: “nous ne pouvons pas nous arrêter, nous les combattants, nous voulons gagner avant tout.”

“Je ne peux pas dire si l’UFC gardera cette date ou la changera, si le gouvernement de Sao Paulo permettra que l’événement se produise ou non. Je fais face à tant de problèmes que j’essaie de ne pas y penser maintenant. Mon combat est réservé, donc je m’entraîne. Malheureusement, nous ne pouvons pas mettre en quarantaine ce que le gouvernement veut parce que mon travail consiste à m’entraîner, et vous ne pouvez pas vous entraîner seul. … Je laisse le reste entre les mains de Dieu pour trouver le remède à cette maladie, et je suis sûr que l’UFC trouvera la meilleure solution pour les athlètes. “

Prendre le risque d’un chèque

Les combattants ne sont payés que lorsqu’ils entrent dans l’Octogone pour concourir, et c’est ce qui motive la plupart d’entre eux en ce moment. Correia se sent «assez chanceuse pour être dans une promotion comme l’UFC» parce que son chèque de paie est plus grand que ceux qui concourent sur la scène régionale, mais se sent mal pour ceux qui «continuent de s’entraîner pendant une pandémie pour se battre pour une petite promotion et être payés une petite bourse.”

«Il y aura toujours des combats, mais notre santé passe avant tout. Si j’attrape une maladie et que je meurs, un autre athlète prend ma place le lendemain, non? ” Ketlen Vieira

Felipe et Sakai admettent qu’ils choisiraient de rester chez eux au lieu de voyager pour se battre pendant une pandémie mondiale s’ils avaient la possibilité de prendre au moins un pourcentage de leur sac à main, mais ce n’est pas une possibilité.

“C’est compliqué, c’est une situation bouleversante”, a déclaré Felipe. «Nous devons rester à la maison jusqu’à la fin de cette crise, mais nous ne pouvons pas faire grand-chose, surtout nous, les combattants. C’est notre gagne-pain. Nous ne faisons de l’argent que lorsque nous nous battons.

“Si cette option était disponible, je resterais certainement à la maison et ne sortirais pour rien, mais je n’ai pas cette option. Nous devons faire face aux options qui nous sont offertes et elles sont très restrictives, nous devons donc trouver un moyen de trouver ce que nous avons obtenu. »

Vieira ne penserait pas à deux fois si on lui donnait ce choix.

«Il y aura toujours des combats, mais notre santé passe avant tout», a-t-elle déclaré. «Si j’attrape une maladie et que je meurs, un autre athlète prend ma place le lendemain, non? Je dois faire attention. Les gens ne prennent pas cela au sérieux et c’est un grave problème. Je ne le risquerais pas et je ne le risque pas. Je fais ce que je peux à la maison, surtout parce qu’il n’y a pas beaucoup d’espace chez ma mère, donc nous nous en sortons. »

“Minotouro” estime que les propriétaires de franchise de Team Nogueira perdent 25 000 $ par mois que le gymnase est obligé de garder ses portes fermées, et lance une série de vidéos pour garder des milliers d’étudiants actifs pendant qu’ils sont en quarantaine. L’équipe Nogueira compte actuellement 16 gymnases à travers le monde, y compris aux États-Unis et à Dubaï, et chacun est fermé pour le moment.

Nogueira estime que «la formation est également un moyen de se débarrasser de ce stress et de ne pas penser à (la pandémie), cette préoccupation de ne pas savoir ce qui se passera demain» tout en n’étant pas sûr à 100% de la façon dont l’UFC 250 va baisser.

“Je pense que nous devons attendre”, a déclaré Nogueira, dont le frère jumeau Antonio Rodrigo Nogueira, ancien champion des poids lourds de l’UFC et de PRIDE, travaille comme ambassadeur de la promotion au Brésil.

«L’UFC n’est pas seulement une autre entreprise, ils sont dans ce domaine depuis plus de 20 ans et font maintenant partie de l’un des plus grands groupes au monde (Endeavour), ils savent donc comment faire face à ce type de situation. … Nous devons être satisfaits de tout ce qu’ils décident, car c’est pour notre bien en tant qu’athlètes. Ils ne bousilleront pas.

“S’ils doivent l’annuler et que je dois rester trois mois de plus sans gagner de l’argent, je devrai être heureux malgré tout. Si je dois me battre aussi, je devrai être prêt. “

Sakai espère que l’événement se produira le 9 mai, car il n’est pas entré dans la cage à huit côtés depuis septembre, lorsqu’il a arrêté Marcin Tybura en moins d’une minute. Sauter dans un avion pendant une pandémie ne semble pas être la meilleure idée pour lui, mais il faut de l’argent.

“J’ai faim pour un combat, mais aussi pour l’argent”, a déclaré Sakai. «Tout le monde a besoin d’argent, tout le monde a des factures à payer. Les factures continuent de venir même si tout le monde est en quarantaine [laughs], donc j’espère me battre. Je sais que c’est hors de notre contrôle, hors de tout contrôle, et si nous devons reporter le combat, pas de problème. Nous allons joindre les deux bouts.

«Si l’UFC offrait aux combattants une partie de leur sac pour rester à la maison, je prendrais certainement mieux soin de moi. Je ne peux pas dire parce que cela ne s’est pas produit, mais je ne pense pas que j’arrêterais de m’entraîner, mais je resterais actif dans ma maison et je suivrais la quarantaine. Ce serait formidable, mais puisque ce n’est pas le cas… »