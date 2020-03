Les combattants de l’UFC Brasilia ne sont pas testés pour le coronavirus par commission

Alors que le reste du monde du sport s’arrête pour contenir autant que possible le coronavirus, Ultimate Fighting Championship (UFC) dit que le spectacle doit continuer.

En conséquence, l’UFC Fight Night 170 se poursuivra comme prévu demain soir (samedi 14 mars 2020) en direct sur ESPN + depuis le Nilson Nelson Gymnasium à Brasilia, au Brésil. La carte de combat aura lieu à huis clos après que le gouverneur du district fédéral, Ibaneis Rocha, a annoncé la suspension de tous les événements sportifs de plus de 100 personnes jusqu’au 16 mars en raison de la croissance rapide du virus.

Alors que certains ont critiqué l’UFC pour être l’une des seules organisations sportives à garder ses portes ouvertes pendant l’épidémie de coronavirus, la promotion prend toutes les mesures appropriées pour le faire. Les combattants eux-mêmes n’ont pas été testés pour le virus COVID-19 menant à l’UFC Brasilia, mais la commission et l’UFC ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour confirmer la santé des athlètes.

“Ce que nous avons fait, c’est suivre de près les équipes et les athlètes, aux côtés de l’UFC, pour détecter d’éventuels symptômes, et jusqu’à présent, personne n’en a présenté”, a déclaré le chef de l’exploitation de CABMMA, Cristiano Sampaio, au MMA Fighting. «Il n’y avait aucun soupçon même lors des pesées, où les combattants seraient plus affaiblis avec la réduction de poids. La période d’incubation passe de cinq à 14 jours, ce qui pourrait encore donner lieu à un test négatif. »

Organiser un événement sans fans n’est certainement pas la décision la plus populaire, mais les temps désespérés appellent des mesures désespérées. Au cours d’une semaine qui a vu la NBA, la LNH, la MLB et diverses autres organisations sportives professionnelles suspendre leurs opérations, l’UFC traverse la crise avec le soutien de la commission brésilienne, de médecins agréés, des combattants eux-mêmes et du POTUS.

“Nous prenons toutes les mesures possibles dans le scénario actuel”, a écrit Sampaio.

Pour l’instant, l’UFC Brasilia mettra les voiles demain à 15h00. ET en direct sur ESPN + et propose un affrontement principal entre les premiers poids légers Kevin Lee et Charles Oliveira. «Motown Phenom» a manqué de poids pour la tête d’affiche de 155 livres, mais le combat se poursuivra (un peu comme l’événement).

MMAmania.com offrira une couverture en direct, tour par tour, coup par coup, de la carte de combat UFC Fight Night 170 ci-dessous, en commençant par les combats undercard ESPN / ESPN + «Prelims» à 15 heures. ET, suivi de l’heure de début de la carte principale ESPN / ESPN + à 18 heures. ET.