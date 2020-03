Les combattants de l’UFC Brasilia, y compris les têtes d’affiche Kevin Lee et Charles Oliveira, ne seront pas testés pour le coronavirus

Image: @ufc sur Instagram

Les combattants de l’UFC Brasilia, dont les têtes d’affiche Kevin Lee et Charles Oliveira, ne seront pas testés pour le coronavirus avant l’événement de demain.

La plupart des événements sportifs dans le monde ont été reportés ou annulés à la suite de l’épidémie de coronavirus qui a plongé le monde en mode panique. Après que Bellator a annulé son événement prévu vendredi soir, l’UFC est le seul événement sportif notable encore en cours ce week-end. À l’heure actuelle, l’UFC Brasilia devrait toujours se dérouler samedi après-midi avec l’événement principal mettant en vedette Lee et Oliveira dans un combat contre-poids. Aucun fan ne sera présent pour la carte.

S’adressant à MMAFighting.com, le chef de l’exploitation de CABMMA, Cristiano Sampaio, a confirmé que la commission sportive brésilienne ne testera pas les athlètes, y compris Lee et Oliveira, qui devraient concourir pour le coronavirus.

«Ce que nous avons fait, c’est suivre de près les équipes et les athlètes, aux côtés de l’UFC, pour détecter d’éventuels symptômes, et jusqu’à présent, personne n’en a présenté. Il n’y avait aucun soupçon, même lors des pesées, où les combattants seraient plus affaiblis avec la réduction de poids. La période d’incubation va de cinq à 14 jours, ce qui pourrait encore entraîner un test négatif », a déclaré Sampaio.

La décision de conserver l’UFC Brasilia est extrêmement controversée. D’un côté, des combattants comme Lee ont clairement indiqué qu’ils voulaient toujours participer samedi et gagner leur chèque de paie. D’autre part, le fait que tant d’organisations sportives de premier plan à travers le monde – y compris la NBA, la LNH et la MLB – aient suspendu leurs saisons rend curieuse la décision de l’UFC d’organiser son événement au Brésil.

Après que Bellator ait annulé son événement du vendredi à la dernière minute, vous devez vous demander si l’UFC détenant toujours la carte de samedi est la bonne. Bien que le spectacle doive continuer, sans test des athlètes, vous devez vous demander si c’est la bonne chose à faire en matière de santé et de sécurité.

Pensez-vous que l’UFC devrait trouver un moyen de tester les athlètes de l’UFC Brasilia pour le coronavirus, y compris Kevin Lee et Charles Oliveira?