Les combattants de l’UFC donnent leurs présages pour McGregor vs Cerrone

Ce samedi commence le calendrier annuel des événements de l’UFC et le fait avec UFC 246: McGregor contre Cerrone. Une bonne façon de démarrer 2020. Comment pourrait-il en être autrement, tout le monde se demande lequel des deux combattants vedettes de ce PPV va gagner.

Et maintenant, nous apportons (via BJPenn.com) les présages de plusieurs de ses compagnons.

Alexander Volkanovski

«Pour être honnête, je vais avec Conor McGregor. Le ‘Cowboy’ a un bon jujitsu mais je ne pense pas qu’il y arrivera. «Cowboy» est un joueur et se lèvera. Je pense que Conor a un bon timing et une bonne puissance pour qu’il puisse le terminer. »

Diego Ferreira

“Je suis un grand fan de‘ Cowboy ’et je pense que celui-ci le gagne. Je sais qu’il n’est pas le favori, mais je pense qu’il peut obtenir le KO. Peut-être un coup de pied à la tête. “

Michael Chiesa

«Conor est un de mes collègues, mais je pense que le« Cowboy »a plus de moyens de gagner. Il a un jeu au sol sous-estimé et a une bonne lutte. Si nous parlons d’être un artiste martial mixte, il a plus d’armes. Conor a évidemment beaucoup de puissance KO, mais je pense que cette fois, il gagne le «Cowboy». Quand il dit qu’il échangera des coups, je pense que c’est ce qu’il fera et gagnera. »

Geoff neal

«Je veux que le« Cowboy »gagne, mais je pense aussi qu’il n’est pas à son meilleur. Alors que Conor est toujours. Je pense que Conor devrait gagner. »

Roxanne Modafferi

“Je connais” Cowboy “et je pense que c’est lui qui gagne.”

Gilbert Burns

«Je parie sur Conor. Si le «Cowboy» commence à échanger des coups, Conor le mettra KO au deuxième ou au troisième tour. »

Maurice Greene

“Je suis un fan de” Cowboy “et je pense que je peux terminer cela avec une clé de reddition ou un coup de pied à la tête.”

Tim Elliot

“Je pars avec le” Cowboy “, je ne sais pas comment sera Conor après cette pause.”