Les combattants de l’UFC et du MMA réagissent à l’impact de la pandémie

La bulle MMA, ainsi que le reste de la communauté sportive et le monde dans son ensemble, a été fortement affectée par la pandémie de coronavirus au cours des derniers jours.

Malgré pratiquement toutes les entités sportives reportant ou annulant des événements majeurs pendant ce week-end et au-delà, l’UFC et Bellator ont simplement fait les ajustements pour mettre les événements à huis clos ou les déplacer entièrement. Les combats se poursuivront, cependant, le Bellator 241 devrait avoir lieu vendredi à Uncasville, au Connecticut, et l’UFC sur ESPN + 28 devrait se dérouler samedi à Brasilia, au Brésil.

Bien que la situation ait une portée considérable dans toute l’industrie, les athlètes sont naturellement les plus touchés par les décisions des promoteurs de MMA. Voyez ce que beaucoup dans le sport, y compris le champion de l’UFC Jon Jones, pensent à la façon dont les choses sont gérées.

