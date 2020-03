Les combattants de l’UFC évacuent les bas salaires tandis que les investisseurs réalisent de gros dividendes

Image via @ufc sur Instagram

Les combattants actuels et anciens de l’UFC sont en colère contre les bas salaires par rapport aux paiements de plusieurs millions de dollars de l’organisation à ses riches investisseurs.

Selon le New York Post, il a été révélé plus tôt ce mois-ci qu’environ 300 millions de dollars seraient versés sous forme de dividendes ponctuels à la liste A des investisseurs célèbres de la société. La mannequin Gisele Bündchen, l’acteur Mark Wahlberg et l’actrice Charlize Theron figurent parmi les bénéficiaires.

La cheville ouvrière de l’UFC, Dana White, devrait recevoir plus de 3 millions de dollars de la manne selon des sources. Ces dernières années, il a reçu de vives critiques de la part d’anciens combattants concernant les bas salaires.

De l’autre côté de la médaille, White est connu pour son généreux pourboire qui aurait «changé la vie des gens». Selon le Las Vegas Review-Journal, le président de l’UFC a fait un pourboire de 100 000 $ aux concessionnaires du Vegas Palms Casino Resort. Cela a frotté le sel dans la blessure du combattant retraité du MMA Kyle Kingsbury:

“J’ai entendu parler de Dana qui a fait un pourboire à une serveuse de 10 000 $ et c’était mon salaire de combattante”, a-t-il déclaré. «J’habitais dans le garage de ma mère et j’avais deux emplois quand je me battais à l’UFC. J’étais entraîneur personnel et videur [and] barman dans un club de strip. “

Kingsbury est rejoint par plusieurs anciens combattants pour poursuivre l’organisation dans une poursuite anti-trust. Ils allèguent que le comportement anticoncurrentiel de l’organisation a créé un monopsone systématique qui domine le marché, étouffe la concurrence et les salaires des combattants. Cette pratique fait baisser les salaires et fait pression sur les combattants dans des contrats exclusifs à long terme.

L’UFC a contesté les allégations portées contre eux et insiste pour qu’ils paient les combattants de manière équitable et compétitive:

“L’UFC paie ses combattants plus que tout autre promoteur du MMA”, a déclaré un porte-parole de l’UFC à The Post. “Nous sommes fiers de l’entreprise que nous avons bâtie et nous sommes confiants dans notre position juridique.”

Dans un rapport publié plus tôt ce mois-ci, il a été déclaré que l’UFC ne verse que 16% de ses 900 millions de dollars de revenus aux combattants. En comparaison, les données montrent que la Major League Baseball, la National Basketball Association et la National Football League paient entre 48 et 50% de leurs revenus aux joueurs.

Lorsque BJPenn a signalé les demandes de paiement, le combattant du MMA Devin Powell a partagé sa propre expérience avec l’UFC:

Nous sommes prêts à mourir dans cette putain de cage… ..

1er combat UFC J’ai quitté cette cage avec une orbite cassée + un chèque de règlement pour 10k. Ensuite, j’ai été lourdement taxé, responsable de la paye, payé deux billets d’avion pour l’Arizona, de la nourriture et du camp… nous le ferions gratuitement, mais méritons mieux. https://t.co/qIDeuYreIh

– Devin Powell (@DevinPowellMMA) 15 février 2020

Les combattants les mieux classés, dont Donald «Cowboy» Cerrone, ont également exprimé leurs frustrations concernant le salaire. Après avoir affronté Conor McGregor dans le principal événement à succès de l’UFC 246, le combattant a révélé qu’il était beaucoup moins payé que les 7 à 10 millions de paiements:

“Hahahahah 7-10 millions”, a répondu Cerrone à un abonné sur Instagram. “Je n’ai pas reçu d’argent PPV. Ce que le monde pense et ce qui se passe vraiment est tellement différent. J’ai fait de l’argent plat. “

Image via @ufc sur Instagram (photographe non répertorié)

Un porte-parole de l’UFC a nié la réclamation de Cerrone mais a refusé de fournir des chiffres de rémunération exacts. Le directeur de Cerrone, Josh Jones, a déclaré que Cerrone «avait obtenu une compensation énorme. Plusieurs fois plus de 200 000 $, beaucoup plus que 200 000 $ »et a été« payé de différentes manières », mais ne détaillerait pas les détails.

Pensez-vous que les combattants ne sont pas suffisamment compensés pour avoir mis leur vie en jeu dans l’Octogone? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!