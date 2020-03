Les combattants de l’UFC s’unissent pour vaincre COVID-19 en chantant «Face The Pain»

Cela a donc été une très mauvaise semaine pour le monde alors que le Coronavirus est passé d’un canular à une panique sur-typée à une maladie mortelle à une vitesse terrifiante. L’économie semble être en train de brûler, certains de nos gouvernements le pulvérisent avec un pistolet à eau, et Dana White n’est même pas autorisé à continuer à organiser des événements UFC renégats hors de son gymnase à Las Vegas.

Peut-être que nous avons besoin de célébrités pour refroidir nos coeurs chauds avec une chanson insulaire fraîche? Non, pas Gal Gadot et ses copains chantant Imagine de John Lennon, un acte qui a horriblement mal tourné alors que les travailleurs à bas salaire sans soins de santé, arrêt de travail et membres de la famille immunodéprimés faisaient rage à cause du sentiment vide. Peut-être une touche plus unificatrice serait d’inclure des célébrités cols bleus dans le mélange, et quel sport a plus de participants cols bleus que les arts martiaux mixtes?

MMA Fighting est allé de l’avant et a monté sa propre vidéo de style Imagine, mais avec des combattants de l’UFC chantant Face The Pain de Stemm, notre hymne le plus aimé (après le thème d’ouverture PRIDE, mais qui n’a pas de mots, je vais donc le laisser glisser).

Cela peut ne pas unifier le monde ou même la scène MMA, mais cela pourrait vous donner un petit rire, et ce n’est pas négligeable pour le moment.