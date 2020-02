Les combattants de l’UFC Uriah Hall et Bea Malecki pratiquent des techniques de régime étranges

En matière de régime, Uriah Hall et Bea Malecki ne plaisantent pas.

Ou sont-ils? C’est vraiment difficile à dire.

Les partenaires de formation de Fortis MMA à Dallas, UFC middleweight Hall (15-9 MMA, 8-7 UFC) et bantamweight Malecki (2-0 MMA, 1-0 UFC) ont montré leurs techniques de régime peu orthodoxes dans une vidéo publiée sur chacun de leurs comptes Instagram respectifs lundi.

La pizza est impliquée dans ce régime unique, mais elle n’est pas consommée. La vidéo montre les deux combattants en train de fourrer de la pizza sur leur propre visage, ainsi que sur le visage de l’autre. Après chaque long reniflement respectif de la bonté au fromage, Hall et Malecki mangent une grosse tête de laitue.

“La nouvelle façon de manger sainement”, a déclaré le post de Hall.

Il sera intéressant de voir si cette technique intense, stratégique et inhabituelle porte ses fruits. Les deux combattants sont prévus pour les combats à venir: Malecki affrontera Veronica Macedo à l’UFC sur ESPN + 28 le 14 mars avant que Hall affronte Ronaldo Souza à l’UFC 249 le 18 avril.

Découvrez l’étrange technique de Hall et Malecki dans les clips Instagram ci-dessous:

