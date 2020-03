Les combattants du Bellator et le président réagissent au report du Bellator 241

La nouvelle du report du Bellator 241 a laissé plusieurs combattants déçus dans son sillage.

Initialement prévue vendredi soir, la carte d’Uncasville, au Connecticut, devait accueillir les quarts de finale du Grand Prix mondial Bellator poids plume, qui comprenait le champion de division Patricio «Pitbull» Freire défendant son titre contre Pedro Carvalho.

Au lieu de cela, Freire et Carvalho devront attendre un temps indéterminé pour régler leur rancune, comme le feront d’autres noms notables sur la carte, dont certains sont intervenus sur les réseaux sociaux pour exprimer leurs sentiments à ce sujet.

Découvrez la réaction des combattants et personnalités du Bellator 241 ci-dessous.

Tous les athlètes qui devaient participer au # Bellator241, ainsi que les officiels, les juges, les cutmen et le personnel supplémentaire de l’événement, ont été indemnisés. Après la santé et la sécurité de chacun, c’était notre plus grande priorité.

– Scott Coker (@ScottCoker) 13 mars 2020