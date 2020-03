Les combattants du championnat ONE décrivent l’expérience du combat lors d’un événement à huis clos

Image via ONE Championship

La carte UFC Brasilia de ce samedi a été fermée au public, ce qui signifie que les combattants sur le projet de loi s’affronteront dans une arène complètement dépourvue de fans. C’est une expérience qu’un certain nombre de combattants de championnat ONE connaissent déjà.

À la fin du mois dernier, au milieu des préoccupations croissantes entourant le coronavirus, ONE Championship a choisi de convertir sa carte ONE: King of the Jungle en un événement à huis clos – tout comme l’UFC a décidé de le faire avec la carte UFC Brasilia.

BJPENN.COM a contacté quelques combattants qui ont concouru sur la carte ONE: King of the Jungle pour savoir à quoi ressemblait la compétition dans une arène vide et prévoir à quoi les stars de l’UFC Brasilia sont destinées.

Janet Todd: UNE Championne du monde de Kickboxing avec poids atomique – A vaincu Stamp Fairtex par décision dans l’événement principal ONE: King of the Jungle

«C’était définitivement différent sans l’énergie de la foule là-bas, surtout quand je marchais vers le Cercle. J’aime aussi interagir avec la foule après les événements. Mais une fois que j’étais dans le cercle, je me concentrais sur le combat, donc ne pas avoir la foule ne m’a pas affecté pendant le combat. J’ai entendu mon coin très clairement, ce qui est positif de cette expérience. Ça aurait été bien d’avoir la foule pour partager mon expérience en direct, mais je sais qu’ils pouvaient toujours en profiter à la télévision. “

Troy Worthen: ONE Championship bantamweight – A vaincu Mark Abelardo par décision sur l’under: King of the Jungle undercard

«Ce fut définitivement une expérience différente pour moi. Tous les trucs dans les coulisses et les échauffements sont à peu près les mêmes, cela ne vous frappe pas vraiment jusqu’à ce qu’ils annoncent votre nom et que vous commenciez votre entrée dans la cage. Je me suis habitué à cette énorme réception de milliers de personnes et je me nourris de cette énergie, mais ça fait juste un peu plat quand vous entrez dans une arène vide.

“Une fois que les rounds commencent, il vous frappe à nouveau que vous êtes dans une arène vide parce que vous pouvez entendre les instructions résonner dans le bâtiment des deux coins et les commentateurs parler de votre combat pendant que vous y êtes. Pour moi cependant, je ne pense pas que cela affecte les performances du tout. Les combattants à ce niveau devraient pouvoir se concentrer et concourir de la même manière quel que soit le public. Ce n’est certainement pas mon truc préféré et je préfère jouer devant un public, mais à la fin de la journée, je suis juste reconnaissant d’avoir eu l’opportunité de participer. “

Jeff Chan: ONE Championship poids coq – A vaincu Radeem Rahman en soumettant le undercard ONE: King of the Jungle

«J’ai trouvé que cela mettait moins de pression sur moi parce que j’avais entendu que mon adversaire était le premier combattant pro MMA de Singapour et ils voulaient qu’il gagne, donc je fais l’hypothèse que s’il y avait des huées, je n’avais pas à l’entendre! Juste regarder des caméras, ce que j’ai l’habitude de filmer. Tout comme une séance d’entraînement régulière, je dirais. “

Après avoir lu les commentaires de ces combattants du ONE Championship, comment pensez-vous que les stars de l’UFC Brasilia trouveront l’expérience de se battre dans une arène vide?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 12/03/2020.