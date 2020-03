Les combattants du MMA réagissent sur les réseaux sociaux à l’arrestation de Jon Jones

Nous rapportions déjà les réactions de Dominick Reyes, Thiago Santos et Valentina Shevchenko, concernant l’arrestation de Jones.

D’autres combattants, tels que Jan Blachowicz, Colby Covington, Dillon Danis, Gilbert Burns, Chi Lewis-Parry, Diego Sanchez et Corey Anderson, se sont également joints pour donner leur avis sur ce qui s’est passé.

Jan Blachowicz

Allez Jon, tu dois trouver un moyen plus intelligent de me cacher qu’une prison;).

– Jan Blachowicz (@JanBlachowicz) 26 mars 2020

“Allez Jon, tu dois trouver un moyen plus intelligent de me cacher que d’aller en prison.”

Colby Covington

Venez, pas de panique. Le monde est toujours parfaitement normal. »

Dillon Danis

“Ne l’envoie pas en prison, il n’apprendra pas sa leçon, enferme-le dans une cage avec moi.”

Gilbert Burns

“C’est la faute de la Couronne.”

Chi Lewis-Parry

Jon Jones va maintenant pleurer lors d’une conférence de presse en ligne et reprocher à Corona d’avoir injecté des pilules pour sa baise. Quel outil 🔧

– Chi Lewis-Parry (@RealChopperChi) 26 mars 2020

“Jon Jones va maintenant pleurer lors d’une conférence de presse virtuelle et blâmer Corona pour les pilules injectées.”

Diego Sanchez

Même le virus corona ne peut pas le garder, Bill putain de cosby Jones hors des rues d’Abq pendant cette pandémie mondiale !! Quelle salope! LE MEILLEUR BAISE JAMAIS !!! Fake ass supporters & followers too 🖕🏼⚔️ #realburque

– Diego Sanchez UFC (@DiegoSanchezUFC) 26 mars 2020

«Même le coronavirus ne peut pas empêcher Bill Damn Cosby Jones de descendre des rues d’Albuquerque pendant cette pandémie mondiale !! Quelle salope LE PLUS FAUX DE L’HISTOIRE! Lèche et adeptes aussi. ”

Corey Anderson

“OMG, je ne peux pas croire qu’il ferait quelque chose comme ça” … 🙄

Ils se souviennent quand il leur a fait croire qu’il était un “homme changé” et je leur ai dit que c’était un mensonge et j’ai dit “attendez, il va recommencer”. Mais ils ont dit que j’étais un haineux et ils ont chanté “Amen, Amen Champion.” Pour lui. BON, L’HISTOIRE SE RÉPÉTE et «ne peut pas le faire correctement» recommence 🤦🏿‍♂️ »