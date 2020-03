Les combattants et les directeurs de gymnase jurent de continuer à combattre alors que le coronavirus devient pandémique

Jusqu’à ce que quelqu’un lui dise autre chose, Eddie Wineland se bat en 16 jours à l’UFC sur ESPN 8.

Le vétéran poids coq UFC, actuellement prévu pour combattre Marlon Vera, prévoit de prendre des précautions supplémentaires dans le gymnase alors qu’il se prépare à se battre au Nationwide Arena de Columbus, Ohio. Mais la propagation du nouveau coronavirus n’a jusqu’à présent rien changé à son désir de combattre.

“Je ne veux pas l’attraper, mais en même temps, j’ai passé huit semaines difficiles de ma vie”, a déclaré Wineland à MMA Fighting. “Je me suis stressé. J’ai stressé ma famille. Je voudrais quand même participer si je le peux. »

Le vétéran des poids mi-moyens Matt Brown, qui doit affronter Miguel Baeza sur la même carte, a déclaré qu’il se battrait dans une arrière-cour ou une ruelle si cela se résumait à cela.

“J’ai littéralement pris ce combat dans le seul but de combattre à Columbus”, a-t-il déclaré. “Je n’avais aucune raison de me battre avec Miguel Baeza – je ne sais pas qui il est. Donc pour moi en particulier, c’est un peu décevant. Mais je suis prêt pour le combat. Je suis prêt à appuyer sur la gâchette maintenant, où qu’elle soit. “

Comme le reste des combattants sur la carte, Wineland et Brown attendent toujours d’entendre ce que l’UFC prévoit de faire avec COVID-19 faisant des ravages dans le monde du sport. Le gouverneur Mike DeWine a récemment émis une ordonnance interdisant les rassemblements de plus de 100 personnes, augmentant ainsi la probabilité que l’UFC doive annuler l’événement, le promouvoir sans fans, ou le déplacer en gros vers les installations de l’APEX à Las Vegas, où il peut produit à huis clos.

Jeudi, le site Web brésilien Combate a annoncé les plans de promotion pour ce faire, bien que l’UFC n’ait pas encore pris de décision officielle. Les représentants des relations publiques ont reconnu à plusieurs reprises les commentaires, mais à ce jour, ils n’ont publié aucune déclaration sur les plans des événements de la promotion à la lumière des récentes restrictions gouvernementales.

“Je déteste voir les choses se propager pire que ce qu’elles sont parce que les gens décident qu’ils veulent continuer avec le spectacle, mais en même temps, la vie doit continuer”, a déclaré Wineland. «Ça va être entre les mains de l’Etat, du gouverneur et de l’UFC. Je suis assis ici à côté de mon téléphone, en attendant d’entendre, et jusqu’à nouvel ordre, je vais continuer à m’entraîner. “

Dans les gymnases MMA à travers le pays, les grandes équipes ont fait le même choix de procéder comme d’habitude, sauf indication contraire.

Dans le gymnase phare de l’American Top Team à Coconut Creek, en Floride, l’un des plus grands gymnases MMA du pays avec plus de combattants UFC par pied carré que toute autre installation, le personnel de nettoyage fait le double du travail, a déclaré le directeur Dan Lambert à MMA Fighting.

“Nous nous assurons que tout le monde avant de monter sur le tapis est propre, que leur équipement est propre, que tout est essuyé avant”, a-t-il déclaré. “Nous sommes assez serrés là-dessus de toute façon, travaillant contre le staphylocoque et tout le reste dans ce sens. À part cela, dites aux gens de se laver les mains et d’espérer pour le mieux. »

La fréquentation des gymnases non-combattants est déjà en baisse depuis l’épidémie du virus, a déclaré Lambert. Mais les combattants professionnels encombrent toujours les étages à partir de maintenant.

“Nous ne pouvons pas dire aux gens de disparaître et de rester chez eux”, a-t-il dit. «Personne ne va se préparer pour un combat en restant à la maison. Ils vont tous travailler. Nous ne faisons pas partie de ces employeurs qui ont le luxe de dire aux employés de rester à la maison et de faire leur travail à partir de là. »

À l’American Kickboxing Academy, une autre énorme concentration de talents de haut niveau, les combattants ont discuté du coronavirus il y a deux semaines et ont décidé qu’ils ne changeraient pas les routines. Ils se serrent encore la main après l’entraînement, a expliqué l’entraîneur-chef Javier Mendez au MMA Fighting. Mais à la porte d’entrée du gymnase de San Jose, en Californie, un panneau annonce que toute personne présentant des symptômes du virus n’est pas autorisée à entrer, tout comme les membres du grand public.

Personne au gymnase n’a été testé pour le virus, a ajouté Mendez, ou n’a montré aucun symptôme, bien que cela soit compatible avec de faibles nombres de tests dans tout le pays avec des fournitures très limitées de kits de test.

Jeudi matin au Jackson-Winkeljohn MMA à Albuquerque, N.M., l’entraîneur-chef Mike Winkeljohn a déclaré que ses combattants ne semblaient pas trop préoccupés par le virus. Il pense qu’une grande partie des nouvelles concernant le virus sont «exagérées». Et pourtant, il s’attend à ce que son équipe affronte les retombées de la pandémie, tant sur le plan économique que physique.

“La lutte, vous allez l’attraper”, a-t-il dit. “Vous êtes là-dedans et les gars transpirent les uns les autres. Les fluides circulent. C’est ce qu’ils font. Ils se sont entraînés ce matin, et ils ne semblaient pas avoir de problème avec ça. Mais j’ai dit à mes gars de faire attention – ne retournez pas chez vos grands-parents, ne contournez pas les personnes ayant des problèmes respiratoires. Soyez intelligent à ce sujet et essayez d’aider la communauté. »

À l’heure actuelle, la plupart des propriétaires de gymnases réfléchissent à court terme aux répercussions du virus. Mendez, cependant, n’est pas optimiste quant à ce qui nous attend pour l’avenir.

“Je pense que cela va fermer mon entreprise à un moment donné et nous arrêter tous”, a-t-il déclaré. «Si cela continue comme ça, comment peut-il ne pas nous arrêter? Les gens vont avoir peur de venir dans votre entreprise, les gens ne pourront pas se le permettre, car leur entreprise échoue. C’est une réaction en chaîne. Cela va nous arrêter tous. “

L’entraîneur est toujours en train de déterminer son plan si cela se produit, et peut-être de s’engager dans une petite pensée magique.

“Je ne suis pas négatif à ce sujet”, a-t-il déclaré. «Je pense juste que nous allons passer et que nous y arriverons. Ma salle de gym se porte toujours bien. Nous allons bien. “

Pour Nick Urso, qui combat et gère le MMA Acoma de Jackson à Albuquerque, toute la situation n’est qu’un autre défi. Les combattants sont assez habitués à ceux de leur métier.

“Ce n’est qu’une autre case cochée des choses auxquelles nous sommes plus habitués à être exposés que le public”, a-t-il déclaré. «Nous sommes constamment fatigués et battus, drainés et déshydratés. En général, les combattants ont des chances contre eux, mais j’ai l’impression que les combattants se retrouvent dans cette situation parce que nous sommes habitués à ce que les chances soient contre nous. »