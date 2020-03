Les combattants professionnels félicitent Scott Coker pour avoir compensé les athlètes et le personnel après l’annulation du Bellator 241

Le président de Bellator, Scott Coker, a récemment annoncé que la promotion reportait leur événement Bellator 241 prévu en raison de l’épidémie de coronavirus.

Dans sa déclaration officielle, Coker a annoncé que tous les athlètes, officiels, juges, cutmen et personnel supplémentaire de l’événement qui devaient participer à l’événement seraient indemnisés par Bellator MMA.

Tous les athlètes qui devaient participer au # Bellator241, ainsi que les officiels, les juges, les cutmen et le personnel supplémentaire de l’événement, ont été indemnisés. Après la santé et la sécurité de chacun, c’était notre plus grande priorité.

– Scott Coker (@ScottCoker) 13 mars 2020

Cette décision de Scott Coker et des cuivres Bellator a produit une tonne d’éloges de la part des combattants de la promotion. De nombreux athlètes de Bellator se sont tournés vers les médias sociaux où ils ont remercié l’entreprise d’avoir fait de leur santé et sécurité leur première priorité.

S / o à @BellatorMMA pour la façon dont ils ont géré cette situation. Compenser les combattants ce week-end. Je suis tellement reconnaissante de faire partie de cette entreprise!

– Kyle Crutchmer (@KyleCrutchmer) 13 mars 2020

Merci @bellatormma @ScottCoker @MikeKoganMMA @rich_chou pour tout ce que vous faites pour nous, combattants. Je sais que je ne me battais pas aujourd’hui! Mais merci de donner la priorité à la sécurité des combattants et de s’occuper de leur fardeau financier ensuite! Je suis honoré de me battre pour une promotion aussi respectueuse pic.twitter.com/glJVcQEc8p

– Juan Archuleta (@jarchmma) 13 mars 2020

@ScottCoker @BellatorMMA @rich_chou @MikeKoganMMA Je sais que cette décision a dû être terriblement difficile compte tenu des circonstances (tournoi et étant le seul spectacle en ville) mais, à mon humble avis, vous avez tous pris la bonne décision. Vous avez toujours été chic dans votre façon de traiter avec nous. Je vous remercie.

– Matt Mitrione (@mattmitrione) 13 mars 2020

SBG OBTIENDRA À SURVIVRE UN AUTRE JOUR

Bonjour à tous, je suis triste de vous informer que mon combat n’a pas lieu ce soir.

Pour des raisons de sécurité, @bellatormma a annulé l’événement ce soir en raison de la pandémie de coronavirus.… Https://t.co/6GT3cooTeb

– Patricio Freire (@PatricioPitbull) 13 mars 2020

Merci à @BellatorMMA de me payer sans me battre, ils n’avaient pas vraiment à faire ça @ScottCoker @rich_chou @rtemike @ AliAbdelaziz00 pic.twitter.com/5NH9xKDlBY

– Ronny Markes (@RonnyMarkes) 13 mars 2020

J’apprécie @BellatorMMA d’avoir fait un grand pas pour mettre la santé du public, des combattants et du personnel en premier. J’ai hâte de réserver ce combat avec Jessy Miele et j’espère que tout le monde reste en sécurité en attendant.

– Leslie Smith (@LeslieSmith_GF) 13 mars 2020

D’autres pros se sont rendus sur Twitter pour remercier le président du Bellator, Scott Coker:

Ont fait tout leur possible pour vous aider 🙏🏼 merci @BellatorMMA et @ScottCoker https://t.co/0u9hrCNVUk

– Coach Kavanagh (@John_Kavanagh) 13 mars 2020

Je tiens à remercier @BellatorMMA d’avoir intensifié ses efforts pour payer les gars à pleine bourse. Nous vous en sommes très reconnaissants. Un merci spécial à @MikeKoganMMA pour avoir été un tel @ScottCoker @rich_chou

– Ali Abdelaziz (@ AliAbdelaziz00) 13 mars 2020

Fighters: @BellatorMMA a quelque chose de très différent, vous vous devez de devenir un agent libre et de voir. https://t.co/1EGnxU6r3r

– Championnat du Grand Chelem Cris Cyborg (@criscyborg) 14 mars 2020

J’adore ça ❤️❤️❤️ @BellatorMMA pic.twitter.com/FD0LwXoMvp

– Alpha Cat Zingano (@CatZingano) 14 mars 2020

Contrairement à Scott Coker et Bellator MMA, l’Ultimate Fighting Championship (UFC) a décidé de poursuivre son programme à venir.

Le président de l’UFC, Dana White, a annoncé que l’événement de demain à Brasilia, au Brésil, aura lieu comme prévu mais sans public en direct.

Actuellement, l’événement UFC London le week-end prochain à l’O2 Arena est prévu pour permettre aux fans à l’intérieur du site pour les festivités de la nuit.

Alors que Scott Coke a reçu de nombreux éloges pour avoir annulé le Bellator 241 tout en indemnisant ses athlètes et son personnel, le président de l’UFC, Dana White, a également reçu des paroles aimables de ses athlètes pour avoir permis au spectacle de continuer (voir ceux ici).

Que pensez-vous de Scott Coker et du Bellator MMA qui compensent tous les athlètes et le personnel qui devaient participer à l’événement Bellator 241 récemment annulé ce week-end? Partagez vos impressions dans la section commentaires PENN Nation!

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 14 mars 2020

