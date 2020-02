Les combattants professionnels réagissent face aux Chiefs vs 49ers au Super Bowl LIV

Image via @mikebising sur Instagram (photographe non répertorié)

Les combattants professionnels ont réagi au Super Bowl LIV sur Twitter après que les Chiefs de Kansas City ont battu les 49ers de San Francisco 31-20 hier soir dans un classique absolu à Miami.

Alors que les mondes des arts martiaux mixtes et du football professionnel ne se croisent pas toujours, le Super Bowl Sunday est essentiellement une fête nationale aux États-Unis et au-delà. Les fans du monde entier se réunissent pour regarder le grand match, et les stars du MMA ne sont pas différentes.

Ils ont également choisi un enfer d’une année pour se brancher, les Chiefs marquant 21 points sans réponse au quatrième trimestre pour terminer un retour fou.

Même les fans occasionnels qui ne se branchent pas sur tout cela souvent pourront reconnaître que ce fut l’un des meilleurs Super Bowls de ces dernières années. Il surpasse certainement l’édition 2019 du plus grand spectacle sur Terre, lorsque les New England Patriots ont devancé les Rams de Los Angeles dans une impasse défensive.

Maintenant, cependant, l’espoir pour Dana White et sa compagnie est que l’accent commence à revenir sur les arts martiaux mixtes. Cette semaine marque le début du compte à rebours de l’UFC 247 qui servira de deuxième événement PPV de l’année pour l’Ultimate Fighting Championship.

L’événement principal verra Jon Jones défendre à nouveau son championnat UFC Light Heavyweight, cette fois contre l’étoile montante Dominick Reyes – un homme qui, selon beaucoup, peut faire tomber le gars que nous savons tous être dans la conversation pour “ le plus grand de tous les temps ” .

En ce qui concerne la NFL, cependant, cela sera mis en veilleuse une fois de plus, alors que les Chiefs continuent de célébrer leur premier triomphe aux championnats du monde en 50 ans.

Bien qu’il y ait beaucoup de choses dont les fans de MMA peuvent se plaindre et se plaignent, au moins il n’y a pas hors saison.

Qu’avez-vous pensé du Super Bowl de cette année?

