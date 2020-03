Les combattants réagissent après que l’UFC annule trois événements en raison d’un coronavirus

Crédit d’image: UFC.com et @ufc sur Instagram

La menace imminente du Coronavirus a provoqué un désastre pour le MMA, car l’UFC a été contraint d’annuler ses trois prochains événements.

L’épidémie de virus COVID-19 a provoqué une pandémie internationale. Les craintes de contagion et l’augmentation du nombre de décès ont forcé l’arrêt ou le report de nombreux événements sportifs. Le MMA ne fait pas exception. ONE Championship et ARES Fighting Championship ont tous deux choisi de reporter les événements à venir. Leon Edwards a été contraint de se retirer de son combat contre Tyron Woodley après que l’UFC a été contraint de déplacer le site. Maintenant, l’organisation a dû «reporter indéfiniment» trois événements à venir: des spectacles initialement prévus pour Londres, Columbus et Portland.

Michael Carroll a été le premier à révéler la nouvelle sur Twitter. Il a cité un e-mail du président de l’UFC, Dana White, adressé à tous les employés de l’entreprise.

“L’événement UFC de ce week-end, ainsi que les 28/03 et 04/11, ont été indéfiniment reportés par un e-mail de Dana White à tous les employés de l’UFC.

«Dana a salué les efforts de tous les employés pour avoir travaillé si dur pour que cela se produise constamment partout et à chaque fois. Mais, avec l’état actuel des choses, c’est tout simplement impossible.

«L’UFC offre également un soutien à tout employé et / ou membre de la famille qui pourrait avoir besoin d’un soutien médical dans les semaines / mois à venir. E-mail positif tbh. “

Désormais, les combattants du MMA ont leur mot à dire sur la pandémie qui éclate. Voir leurs réactions et d’autres membres de la communauté MMA, y compris Megan Olivi ci-dessous:

Je ne pense pas qu’il y ait un doc qui dirait que COVID-19 est plus dangereux que de se battre pour gagner sa vie. Je n’en ai pas peur pour être honnête. C’est comme la grippe mais 10 fois plus mortel. Et alors? Je me mets chaque jour plus en danger. Donc pour tout le monde… https://t.co/EAGPtxGEtJ pic.twitter.com/UGPwMjL0NY

– Max Holloway (@BlessedMMA) 16 mars 2020

N’importe qui a eu du papier toilette supplémentaire… pour mes larmes

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 mars 2020

Nah va juste rester positif et rester prêt https://t.co/yxbGFV1DuH

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 mars 2020

Une fois que la normalité est revenue, l’ufc doit avoir une semaine où il y a un nouvel événement du lundi au dimanche, il peut s’appeler FIGHT WEEK

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 mars 2020

Je pense qu’en poursuivant les événements sans «fans», il permet aux combattants de continuer à mettre de l’argent sur la table pour leurs familles. Pas de combat = Pas d’argent pour les athlètes. Je peux également voir votre point de vue. https://t.co/kG729jNkDA

– # OnAmission4Gold (@KelvinGastelum) 16 mars 2020

Non…. c’est comme ça qu’on a l’oeil rose. J’ai assez de soucis pour le moment! https://t.co/uqOCe63UyG

– Le Diamant (@DustinPoirier) 16 mars 2020

Honnêtement, à ce stade, les gars qui ont besoin de joindre les deux bouts devraient commencer à diffuser en direct des sessions de combat sur YouTube. Je pense honnêtement que les hardcores prendront tout ce qu’ils peuvent obtenir. Et si rien d’autre ne maintient l’esprit du MMA vivant un peu. #MMA #UFC

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 16 mars 2020

😫 #UFCColumbus #Postponed 👊🏽 pic.twitter.com/SFvYgSUTzV

– Tecia Torres (@TeciaTorres) 16 mars 2020

soyez en sécurité, faites attention à tout le monde 🙏🏻 https://t.co/Zu6qFRLSTF

– Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 16 mars 2020

Mon virus Corona prend https://t.co/5NEbWVy5Jm

– Ben Askren (@Benaskren) 15 mars 2020

Bien que décevant pour les combattants qui étaient prêts à figurer sur ces cartes, c’est à coup sûr le bon appel. https://t.co/lLKRfs7EBb

– Sarah Kaufman (@mmasarah) 16 mars 2020

Nous vous aimons et nous avons hâte de vous fournir de nouveaux contenus et de l’action en direct – dès que nous pourrons le faire en toute sécurité, nous serons de retour sur vos téléviseurs ❤️ Pour l’instant, faisons de notre mieux pour être en bonne santé, prendre soin les uns des autres et tirer le meilleur parti de notre éloignement social.

– Megan Olivi (@MeganOlivi) 16 mars 2020

Il y a eu un mélange de réactions suite à l’annonce des responsables de l’UFC. Cependant, la plupart des membres de la communauté MMA conviennent à l’unanimité qu’il vaut mieux être en sécurité que désolé. De nombreuses personnes s’auto-isolent déjà pour réduire le risque d’infection. En conséquence, les fans peuvent s’attendre à un mois sans histoire pour le monde du MMA.

La pandémie devrait se poursuivre pendant plusieurs mois, de sorte que l’effet sur l’industrie reste indéfini. Cependant, assurez-vous de rester à l’écoute sur BJPenn.com pour toutes les dernières nouvelles de l’UFC et les mises à jour sur les coronavirus.