Les combattants réagissent au report du Bellator 241 le jour de l’événement

UNCASVILLE, Conn. – Après que les combattants de la carte Bellator 241 aient pris du poids jeudi et aient eu des mises au jeu avec leurs adversaires, tout semblait assez normal.

Mais plus tard dans l’après-midi, le gouverneur du Connecticut a appris que les rassemblements de plus de 250 personnes étaient pour l’instant interdits à la suite de l’épidémie de coronavirus. Bellator a répondu en fermant l’événement à Mohegan Sun Arena à Uncasville aux fans. Au lieu d’une maison normalement assez bondée dans l’un des sites les plus visités de la promotion, les combats devaient se poursuivre – sans que personne n’encourage, mais les coins.

Vendredi après-midi, cependant, tout s’est retourné et Bellator a décidé de reporter immédiatement l’événement – prenant à peu près tout le monde par surprise, étant donné qu’il semblait sur le point de se déclencher, bien que dans des circonstances uniques.

À la suite de l’annulation, MMA Junkie a rattrapé le combattant du tournoi poids plume Daniel Weichel, ainsi que le combattant populaire du Connecticut Nick Newell, Justin Sumter et Romero Cotton pour obtenir leurs réactions à avoir non seulement leurs combats, mais la carte entière a été mise au rebut le jour de l’événement.

Découvrez ce qu’ils avaient à dire dans la vidéo ci-dessus.

Bellator n’a pas d’autre événement prévu avant le 8 mai à San Jose, en Californie. Mais étant donné l’état actuel des grands rassemblements dans le monde en raison de l’épidémie de coronavirus, rien n’est plus gravé dans le marbre et le temps nous dira juste quand Bellator récupérera les combattants en action.

.