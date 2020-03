Les combattants réagissent aux annulations d’événements UFC en raison du coronavirus

Des temps difficiles attendent les combattants et l’ensemble de la communauté MMA.

Lundi, l’UFC a annoncé officiellement que trois événements à venir – initialement prévus pour Londres, Columbus, Ohio et Portland, Oregon – sont indéfiniment reportés en raison de l’épidémie du coronavirus. Les décrets édictés par le gouvernement local pour éliminer les rassemblements de masse ont conduit Dana White à annoncer que la promotion visait à relocaliser les événements, mais la décision a finalement été prise de les annuler pour le moment.

Des noms notables comme Francis Ngannou, Leon Edwards et Matt Brown devaient participer aux événements reportés et toutes les préoccupations qu’ils avaient concernant leurs adversaires respectifs ont maintenant été remplacées par l’incertitude quant au moment où leur prochain combat aura lieu.

Découvrez leurs réactions aux nouvelles, ainsi que d’autres combattants qui ont été touchés par les annulations.

Je suis désolé d’apprendre le récent report des trois prochains événements de l’UFC, y compris mon combat le 28 mars. J’ai hâte de travailler avec @ufc et @danawhite à une date et un lieu de remplacement. D’ici là, tout le monde reste en sécurité du mieux qu’il peut. A bientôt, j’espère. pic.twitter.com/LAIurybFBI

– Francis Ngannou (@francis_ngannou) 17 mars 2020

Ce combat va se produire après que nous soyons revenus à la programmation normale. N’essayez pas de courir maintenant, gamin, baise Covington la belette pic.twitter.com/3nylGOjHTU

– Leon ‘Rocky’ Edwards (@Leon_edwardsmma) 16 mars 2020

Un combat peut se produire avec 10 personnes dans la salle. C’est l’un des rares sports à pouvoir le faire au niveau professionnel. Je suis avec @danawhite toute la journée. Laissez-nous être payés et divertir.

– Justin Gaethje (@Justin_Gaethje) 17 mars 2020

Ne soyez pas gourmand @danawhite, nous n’avons pas besoin d’une undercard, nous voulons juste Ferg vs Khabib avec un rouge. Problème résolu

– Ben Askren (@Benaskren) 17 mars 2020

beaucoup de gens avec les commentaires “je vous l’ai dit” heureux que les spectacles de l’ufc aient été annulés mais ce que vous ne réalisez pas, c’est que les combattants ne peuvent pas être payés et à part combattre la plupart des gars travaillent comme entraîneurs dans les gymnases (également fermés) donc mieux croire que si je reçois un appel à me battre sur une île, je

– Belal Muhammad (@ bullyb170) 16 mars 2020

Honnêtement, à ce stade, les gars qui ont besoin de joindre les deux bouts devraient commencer à diffuser en direct des sessions de combat sur YouTube. Je pense honnêtement que les hardcores prendront tout ce qu’ils peuvent obtenir. Et si rien d’autre ne maintient l’esprit du MMA vivant un peu. #MMA #UFC

– Louis Smolka (@LASTSAMURAIUFC) 16 mars 2020

Ce fut un long camp, près de 10 semaines. Blessures et staphylocoques et dépassement. En me préparant à faire du poids, je peux dire que je suis dégoûté de ne pas me battre et d’avoir une chance que tout cela vaille quelque chose. #ufc

– éS (@EricSpicely) 16 mars 2020

28 MARS Columbus Ohio ight combat reporté indéfiniment ⚠️ restez à la maison en toute sécurité J’espère vous voir tous lorsque ce sera clair pic.twitter.com/Q9kGSrUbRB

– Yorgan “le titan fou” Decastro (@DecastroYorgan) 17 mars 2020

Tyson s’est envolé pour Cali pour m’entraîner pour mon combat qui a été annulé et sa voiture vient d’être remorquée @TysonNam

– Ricky Simón (@RickySimonUFC) 16 mars 2020

Tous mes emplois sont fermés jusqu’à nouvel ordre. Mon parrainage est reporté. Pour l’instant, je n’ai pas d’argent.

Et je continue de payer des assurances, des maisons / services publics et plus encore. ‍♂️ temps sauvages #marketcrash #coronavirus

– Julian marquez (@JMarquezMMA) 16 mars 2020

Si personne ne peut travailler, comment les gens doivent-ils payer leurs factures? #squatter

– Chas Skelly (@ChasSkelly) 16 mars 2020