Les commentateurs jouent dans le film le plus excitant de l’UFC

Les combats UFC impliquent certainement les gens émotionnellement. Poings serrés, bouche ouverte, sautant du siège, mains en l’air, serrant la personne à côté de vous – et ce ne sont que les commentateurs!

Que ce soit Jon Anik saisissant le bord du bureau en prévision d’une grande arrivée, Paul Felder sautant de sa chaise ou Daniel Cormier serrant le bras d’Anik, l’équipe de commentateurs de l’UFC vit chaque instant – tout comme ceux qui regardent à la maison ou dans les bars à travers le monde.

Certaines de ces réactions du bureau sont devenues des moments célèbres. Il y a des appels mémorables d’Anik, Joe Rogan et de l’ancien joueur play-by-play de l’UFC Mike Goldberg. Et qui peut oublier les exclamations répétées de “DC” de “THUG ROSE!” après que Rose Namajunas a stupéfait Joanna Jedrzejczyk pour remporter le titre féminin UFC des poids paille.

Recherchez également une superbe apparition de la part du matchmaker stupéfait de l’UFC, Sean Shelby, dont la réaction à la superbe finale de Stephen Thompson d’Anthony Pettis a probablement été reproduite par des millions de fans qui regardent le combat dans le monde à ce moment-là.

«Qu’est-ce que (explétif)» en effet!

Le Blue Corner est l’espace blog de MMA Junkie. Nous ne prenons pas cela trop au sérieux, et vous non plus. Si vous venez vous plaindre que quelque chose que vous lisez ici n’est pas une nouvelle percutante, attendez-vous à ce que la phrase précédente soit répétée dans TOUS LES MAJUSCULES.

.