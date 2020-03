Les conseils de Floyd Mayweather

Floyd Mayweather conseillé Billy Joe Saunders ne sous-estimez pas Saúl “Canelo” Álvarez s’il y a un combat le 2 mai. “Tout peut arriver en boxe. Mais il (Saunders) doit savoir que dans mon combat contre Canelo, j’ai utilisé certains angles, et je peux vous dire que j’ai réalisé qu’il avait vu des vidéos de mes combats et je peux vous dire qu’il a étudié mes mouvements. Canelo a combattu le GGG et battu Kovalev et fait beaucoup de bruit en boxe. Je ne veux pas que Saunders sous-estime Canelo. Je pense que ce sera un grand combat. “

Avec les récentes annulations et reprogrammations de divers événements sportifs ou la décision de les tenir à huis clos, la réalisation de la lutte très attendue entre Billy Joe Saunders et Saúl «Canelo» Álvarez dans le T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada aux États-Unis.