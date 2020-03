Les conséquences du combat de Joanna Jedrzejczyk après l’UFC 248

Celui qui est déjà considéré par beaucoup comme l’un des meilleurs combats de l’histoire des arts martiaux mixtes, sinon le meilleur, entraîne pour l’un de ses protagonistes, le Polonais Joanna Jedrzejczyk, le fait qu’il doive subir une chirurgie plastique afin de soigner l’inflammation qui est restée sur son visage après la bagarre avec les Chinois Weili Zhang.

L’ancien champion de la paille UFC a commenté à TMZ Sports: «Mon visage entier a des marques, mais je n’ai plus de gonflement sur le front. C’est plutôt sur mon visage et mon cou. Ça descend, tout va beaucoup mieux. J’ai programmé une intervention chirurgicale en Pologne avec le meilleur chirurgien plasticien, donc tout va bien. Lundi, je subirai une petite intervention médicale sur l’oreille et le gonflement diminuera. Je serai donc prêt pour le rock and roll et pourrai sortir avec une belle date. Ce n’est rien de grave. L’UFC prend toujours bien soin de nous. Ils ont fait un scanner et toutes sortes d’études à l’hôpital et tout va bien »

La bonne nouvelle pour Joanna est que les résultats du scanner qui a été effectué ont indiqué qu’il n’y avait aucun dommage grave ni à son corps ni à sa tête, là où elle était la plus inquiète. Cependant, Jedrzejczyk a exprimé son intérêt à revenir pour faire face au combattant chinois après avoir récupéré et pris un repos bien mérité.