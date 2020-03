Les cotes révèlent l’emplacement le plus probable pour l’UFC 249

Oddsmakers a publié l’emplacement le plus probable pour l’UFC 249.

Le 18 avril, le match très attendu entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov devrait faire la une de l’événement UFC 249. Cependant, en raison de la pandémie de coronavirus en cours et de l’annulation de plusieurs événements MMA, la probabilité de l’émission d’avril est restée en suspens.

Le président de l’UFC, Dana White, a mis fin à toute spéculation cette semaine en insistant pour que l’UFC 249 ait lieu. Il n’a pas encore confirmé l’emplacement, laissant les cotes à combler les fissures.

Oddsmaker en ligne, Betonline a publié les hôtes potentiels. Actuellement, la Floride est en tête du peloton en tant que favori 2 à 1 (+200). Selon Steven Marrocco de MMAFighting.com, l’UFC est en négociation pour organiser l’UFC 249 en Floride. Orlando, Tampa et Jacksonville sont les pionniers.

Les Émirats arabes unis occupent la deuxième place, avec une cote de 7 contre 2 (+350) pour accueillir l’UFC 249 à Abu Dhabi. Le pays a été le dernier endroit à accueillir le champion des poids légers, Khabib Nurmagomedov. Il a battu Dustin Poirier à Abu Dhabi lors de l’UFC 242 en septembre dernier et son père a également suggéré le pays comme lieu possible pour l’UFC 249.

PhotoCred: MMA Fighting

Cependant, la législation et les restrictions en matière de sécurité continuent de changer à mesure que la pandémie mondiale de coronavirus évolue. Alors que les négociations et la logistique sont en cours de finalisation, il est presque non négociable que l’événement se déroule à partir d’une arène fermée. Jusqu’à présent, il est également difficile de savoir si l’UFC 249 prévu inclura la gamme complète originale, ou ne comportera que l’événement principal entre Tony Ferguson et Khabib Nurmagomedov.

Les fans peuvent également couvrir leurs paris sur des options plus extravagantes, y compris la zone 51 (+8000) et la Corée du Nord (+10000). Voir la liste complète des paris de Betonline ci-dessous:

Floride 2/1

Émirats arabes unis 7/2

Russie 4/1

Mexique 5/1

Arabie saoudite 9/1

Afrique du Sud 10/1

Nevada 14/1

Eaux internationales 25/1

Zone 51 80/1

Corée du Nord 100/1

Où pariez-vous que le prochain événement UFC 249 aura lieu? Sonnez dans les commentaires ci-dessous à Penn Nation.