Les cotes sont publiées pour les 12 combats de l’UFC 249

Les paris sportifs ont publié la cote complète des paris sur les cartes pour l’UFC 249 après que Dana White a annoncé la nouvelle carte qui aura lieu à un endroit à déterminer.

Malgré la pandémie de coronavirus qui ravage le monde, White a insisté pendant tout ce temps pour que l’émission continue pour l’UFC. En effet, la promotion a annoncé lundi une liste complète de 12 combats, y compris un événement principal formidable pour le titre intérimaire léger de l’UFC entre les meilleurs prétendants Tony Ferguson et Justin Gaethje. Aucun emplacement n’a encore été dévoilé, mais White dit qu’il a un emplacement qui abritera l’événement, mais sans fans.

Peu de temps après la révélation de la carte complète, les paris sportifs ont publié les cotes des paris pour les 12 combats sur la carte. Jetez-y un œil ci-dessous, gracieuseté de BestFightOdds.

Cotes d’ouverture UFC 249

Tony Ferguson -170

Justin Gaethje +145

Rose Namajunas -185

Jessica Andrade +145

Greg Hardy -200

Yorgan de Castro +160

Vicente Luque -175

Prix ​​Niki +150

Calvin Kattar -155

Jeremy Stephens +115

Francis Ngannou -303

Jairzinho Rozenstruik +225

Ronaldo Souza -175

Uriah Hall +135

Alexander Hernandez -300

Omar Morales +250

Marlon Vera -125

Ray Borg +105

Michael Johnson -275

Khama Worthy +235

Sijara Eubanks -155

Sarah Moras +135

Ryan Spann -275

Sam Alvey +235

Alors que les fans sont certainement déçus que l’événement principal entre le champion des poids légers de l’UFC Khabib Nurmagomedov et Ferguson ait échoué, le combat de remplacement mettant en vedette Gaethje ne manquera pas d’être un banger. Ferguson mène actuellement une séquence de 12 victoires consécutives tandis que Gaethje a remporté ses trois derniers combats d’affilée. Les deux hommes sont connus pour leurs tendances violentes à l’intérieur de sa cage, mais compte tenu de la longue séquence de victoires de Ferguson, il s’est ouvert comme un petit favori des paris à l’UFC 249.

L’événement co-principal comprend un match revanche entre Namajunas et Andrade après que le couple se soit battu en mai dernier à l’UFC 237. Andrade a remporté ce combat avec un slam KO pour remporter la ceinture, mais a laissé tomber sa ceinture à Weili Zhang le combat suivant. Quant à Namajunas, elle n’a pas combattu depuis près d’un an. Malgré la perte du premier combat, Namajunas est le favori des paris dans le match revanche à l’UFC 249, ce qui peut surprendre un peu au premier coup d’œil.

Il y a aussi un certain nombre d’autres combats intéressants sur la carte, y compris un banger des poids lourds entre les meilleurs prétendants Rozenstruik et Ngannou, qui a ouvert ses portes en tant que favori de paris important. Ngannou a remporté ses trois derniers combats par KO tandis que Rozenstruik a remporté ses quatre combats à l’UFC, donc le combat est peut-être plus proche que les chances le suggèrent.

Qui aimez-vous pour un pari compte tenu des nouvelles cotes de pari pour l’UFC 249?

Cet article a été publié pour la première fois sur BJPENN.com le 4/7/2020.